73 neue Fälle – 83 weitere Patienten genesen

In 28 Schulen (+3) und sieben Kindergärten (+1) sind einzelne Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Erziehende sowie Kindergartenkinder positiv getestet worden. Keine der betroffenen Schulen ist geschlossen, je nach Risikoeinschätzung durch das Gesundheitsamt auf Basis der Richtlinien des Robert Koch-Instituts wurden einzelne Klassen, Lerngruppen, Jahrgangsstufen und Kindergartengruppen unter Quarantäne gestellt. Eine Kindertageseinrichtung musste komplett geschlossen werden.

Das Coronavirus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Die Tröpfcheninfektion ist der Hauptübertragungsweg. Außerdem kann es über Aerosole (in der Luft schwebende Tröpfchenkerne, die kleiner als 5 Mikrometer sind) übertragen werden. Deshalb hat das Virus in geschlossenen Räumen leichtes Spiel „Weil wir wissen, dass die Ansteckung vor allem auch in geschlossenen Räumen passiert, in denen sich Menschen über längere Zeit aufgehalten haben, stellen wir die gesamte Klasse unter Quarantäne, wenn ein positiver Fall dort auftritt“, sagt die Leiterin des Paderborner Kreisgesundheitsamtes, Dr. Constanze Kuhnert. Natürlich sorge das zum Teil für Unmut. „Wir machen nicht die Fälle, wir reagieren auf die Fälle“, sagt dazu Kuhnert. In der Regel werde das Virus in die Einrichtungen von außen hineingetragen. Kuhnert bittet deshalb angesichts der weiter steigenden Neuinfektionen eindringlich darum, private Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren.

83 Corona-Erkrankte gelten als genesen, haben also eine akute Infektion überstanden. Infizierte können dann aus der Isolierung entlassen werden, wenn eine Reihe von Kriterien nach den Richtlinien des Robert Koch-Instituts erfüllt sind: mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit vor Ablauf der angeordneten häuslichen Absonderung, ein erneuter Test ist nicht erforderlich. Falls er doch erfolgte und weiterhin positiv ist, wird bei Symptomfreiheit der ct-Wert zur Beurteilung hinzugezogen. Die Entscheidung liegt beim Gesundheitsamt. Symptomfreiheit und bei positivem Test ein hoher ct-Wert sind Indikatoren dafür, dass der Betroffene nicht mehr ansteckend ist und somit zurück in seinen Alltag kann.

Unterm Strich sind aktuell 926 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die aktiven Fälle verteilen sich wie folgt: Paderborn (425), Delbrück (150), Bad Lippspringe (74), Salzkotten (65), Borchen (56), Büren (43), Hövelhof (33), Bad Wünnenberg (30), Lichtenau (25), Altenbeken (25).

Das Landeszentrum für Gesundheit weist nun eine 7-Tages-Inzidenz von 137,7 aus (Vortag 144,9). Die 7-Tages-Inzidenz ist die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche, umgerechnet auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie steigt auf 2072. 1095 Menschen im Kreis Paderborn haben eine akute Infektion überstanden. 26 Patienten werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, sieben von ihnen intensivmedizinisch. 3687 Menschen (+173) befinden sich im vom Paderborner Kreisgesundheitsamt angeordneter Quarantäne. 51 sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.

Corona-Zahlen Paderborn 12. November 2020 Foto: Kreis Paderborn

Mit der Feststellung der sogenannten Gefährdungsstufe II und der Allgemeinverfügung des Kreises Paderborn (hier als PDF auf der Kreis-Website) waren am 28. Oktober eine Reihe von weiteren Schutzmaßnahmen in Kraft getreten, die in der Corona-Schutzverordnung von NRW aufgelistet sind. Seit dem 5. November gilt eine neue Fassung der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona

Hier gibt es eine Übersicht des Kreises zu allen aktuellen Regelungen.

Alle Entwicklungen rund um das Coronavirus in OWL, Deutschland und auch weltweit lesen Sie in unserem Newsblog.