Beim Heimatshoppen Flagge zeigen

Zum Start sind die Werbegemeinschaften und Wirtschaftsförderer aus Paderborn, Delbrück, Hövelhof, Salzkotten, Büren und Bad Lippspringe dabei. 4500 Einzelhändler und Wirte sind aufgerufen, sich zu beteiligen.

Der Weihnachtseinkauf finde traditionell in der City statt, berichtet IHK-Geschäftsführer Jürgen Behlke. Das belegten Zahlen aus 2019: Der Onlinehandel betrug demnach 17 Prozent, 83 Prozent fanden im Ladengeschäft statt. Wie wichtig gerade jetzt die Umsätze für den heimischen Handel sind, das macht Uwe Seibel, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Paderborn, deutlich: „Seitdem die Gastronomie geschlossen ist, lässt die Frequenz in der City deutlich nach. Besonders der Textilhandel leidet.“

IHK-Geschäftsführer Behlke richtet sich auch an die Fridays-for-Future-Bewegung. Er appellierte vor allem an die junge Generation, den stationären Einzelhandel zu unterstützen, weil dieser nachhaltiger sei als Amazon und Co. Außerdem biete der Einzelhandel vor Ort Arbeits- und Ausbildungsplätze. Nicht zuletzt engagierten sich die Händler sozial oder unterstützten Vereine und Kultur.

Für die Kampagne „Heimat shoppen“ sind Multiplikatoren wie Künstler, Vertreter aus Vereinen, Kirche und Gesellschaft gewonnen worden, die in Videobotschaften darlegen, warum sie Heimat-Shopper sind. Die Videos sollen demnächst „viral“ gehen, so Behlke. Er hofft, dass auch viele Händler eine Chance in der Kampagne sehen.