Prozessauftakt in Paderborn: Betonplatte auf Auto geworfen

Er soll versucht haben, den Daimler-Konzern zu erpressen – indem er drohte, Steinplatten auf Autos zu werfen. Was er einmal auch getan haben soll.

Tag eins des Prozesses gegen den Geseker beginnt mit einem großen Medienaufgebot und endet bereits nach der Verlesung der Anklage. Diese lautet auf versuchten Mord aus Habgier und versuchte besonders schwere räuberische Erpressung – in einem Fall, der in dieser Konstellation bisher wohl einzigartig sein dürfte.

Am 28. April, morgens gegen 3.45 Uhr, entgeht eine 25-jährige Kurierfahrerin auf der A44 bei Erwitte knapp dem Tod: In das Führerhaus ihres Mercedes Sprinter schlägt eine 15 Kilogramm schwere Betonplatte ein, 30 mal 30 Zentimeter groß. Sie trifft zum Glück nur die Beifahrerseite, auf der niemand sitzt, die Fahrerin kommt mit einem Schock davon – dessen Folgen sie bis heute spürt. Das ist der Grund, warum die junge Frau als Nebenklägerin in diesem Prozess am Paderborner Schwurgericht auftritt. Um 17.23 Uhr am selben Tag bekommt die Daimler AG eine E-Mail: Der „Plattenwerfer“ meldet sich, verlangt bis zum 1. Mai 250.000 Euro – wenn nicht, soll sich der Vorfall wiederholen. Um 20.15 Uhr geht eine E-Mail vom selben Absender an das Polizeipräsidium Dortmund, die sich auf die E-Mail an Daimler bezieht: „Der nächste Autofahrer kommt nicht mit einem Schock davon“, so heißt es darin.

Das Szenario wiederholt sich noch zwei Mal, in abgeschwächter Form, ohne Personen- und nur mit vergleichsweise geringen Sachschäden. Am 4. Mai liegt nachts um 2 Uhr eine Betonplatte auf der Fahrbahn der L767 bei Oberntudorf, dem vielbefahrenen Zubringer von der B1 und der A44 zum Flughafen Paderborn/Lippstadt. Es geschieht nichts, außer dass der Dortmunder Polizei per E-Mail vermeldet wird, ein Auto sei knapp verfehlt worden, als die Platte von einer Straßenbrücke geworfen wurde. „Der nächste Stein liegt schon bereit“, heißt es, verbunden mit dem für die Polizei ohnehin völlig klaren Hinweis, das sei „kein Spaß“.

Am nächsten Tag erwischt es nachts zwei Lkw-Fahrer auf der A33 bei Hövelhof: Sie beschädigen ihre Zugmaschinen bei Überfahren eines Haufens Steinbrocken – zur selben Zeit bereits erhält die Polizei wieder eine E-Mail, in der es heißt, es seien „Fahrzeuge getroffen“ worden. Die Drohung ist eindeutig: „Das kann zur täglichen Bedrohung werden, jeder x-te Stein ist tödlich.“ Der Erpresser tritt am späten Nachmittag dieses Tages erneut mit der Daimler AG in Kontakt, bietet vier Wochen „Ruhepause“ an, wenn er eine „Anzahlung“ von 50.000 Euro auf die Erpresser-Summe bekomme.

Während von da an Vorfälle auf Straßen ausbleiben, geht der E-Mail-Verkehr zwischen dem Erpresser, Daimler und der Polizei weiter. Die „Anzahlung“ wird auf 30.000 Euro gesenkt, man verhandelt über Zahlungsmodalitäten. Die letzte E-Mail des Erpressers wird am 13. Mai um 18.07 Uhr versendet. Um 19.45 Uhr greift das Sondereinsatzkommando der Polizei Bielefeld in Geseke zu und nimmt den Mann fest. Er sitzt seither in der JVA Bielefeld-Brackwede in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei dem Erpresser auf die Spur kam, wird Thema der Beweisaufnahme in diesem Prozess sein. Ob sich der 21-jährige Angeklagte zu den Vorwürfen äußert, ist noch offen. Das Schwurgericht musste sich nach der Anklageverlesung vertagen, da der psychiatrische Gutachter, der die Schuldfähigkeit des Angeklagten untersuchen muss, beim Prozessauftakt nicht anwesend sein konnte. Gespannt sein kann man auch auf die Aussage der Kurierfahrerin: Sie ist nach Worten ihrer Rechtsanwältin traumatisiert. Ein Urteil, sagte die Anwältin gegenüber den Medien, müsse abschreckende Wirkung haben: Es handele sich um einen Angriff, gegen den man sich nicht wehren könne. Am 3. Dezember wird weiterverhandelt.