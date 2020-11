„Während der zweijährigen Projektphase haben die Schüler die Möglichkeit, im virtuellen und persönlichen interkulturellen Austausch mehr über Ursachen, Folgen und Lebensumstände von Einwohnern mit Migrationshintergrund in den Partnerländern zu erfahren“, erläuterte BKSN-Projektleiterin Dr. Ursula Olschewski bei der Übergabe der Erasmus+-Schulbildungs-Plakette durch den stellvertretenden Landrat Hans-Bernd Janzen. Damit könne die Umsetzung jetzt starten.

Am Ende der zwei Jahre soll gemeinsam mit dem Kreismuseum Wewelsburg eine Multimedia-Ausstellung konzipiert und realisiert und nicht nur wegen der Corona-Pandemie virtuell multipliziert werden. Die vier Partnerschulen in Polen, Spanien und Italien erhalten von der EU eine Vollfinanzierung für alle bis August 2022 geplanten Aktivitäten, wozu auch Projektwochen in den Ländern der beteiligten Schulen gehören.

„Vor dem Hintergrund des zunehmenden Nationalismus und Antisemitismus in einigen EU-Staaten, ist es umso wichtiger, Schülerinnen und Schüler für dieses Thema zu sensibilisieren“, stellt Schulleiter Matthias Groß klar. Das Projekt, in dem das Berufskolleg als koordinierende Schule die Gesamtorganisation verantwortet, wurde von der Auswahlkommission mit 90 von 100 Punkten bewertet.

Im Fokus der Erasmus+- Schulpartnerschaften stehen Begegnungen. Die Paderborner Schülerin Luana Lo Giudice freut sich auf den Austausch mit den Jugendlichen aus Italien, Spanien und Polen, da sie so etwas noch nie mitgemacht habe. „Uns bietet das Projekt die Möglichkeit, mit Schulen aus anderen Ländern zusammenzuarbeiten, neue Menschen und die Schulsysteme der Partnerländer kennenzulernen“, ergänzt Schüler David Steinborn.

Die Idee für dieses Projekt entstand in enger Kooperation des BKSN mit seiner polnischen Partnerschule in Zielona Góra. Die Partnerschulen aus Turi (Apulien) und aus El Astillero (Kantabrien) zeigten schnell Interesse an einer Zusammenarbeit. 100 Schüler werden das Thema Migration aus unterschiedlichen Perspektiven bearbeiten. Die polnischen Schüler widmen sich der Vergangenheit am Beispiel der Immigration von Juden in Polen bis hin zu den Folgen des Antisemitismus. In Deutschland, Italien und Spanien untersuchen Schüler Aspekte der Migration in der Gegenwart.