Theo wird im Comic zu Hogwarts

Ein wenig an Harry Potter und seine Abenteuer in Hogwarts erinnert das gerade erschiene Theo-Comic „CHWILIO“ (aus dem Walisischen, bedeutet „Suche“). Mit viel Mühe und Liebe zum Detail haben sieben Schüler aus der achten Klasse das ungewöhnliche Comic konzipiert und gestaltet. Die Leser des knapp 30 Seiten starken Werkes lernen in der Bildergeschichte ganz unterhaltsam das Gymnasium in der Paderborner Innenstadt kennen und erfahren auch viel Wissenswertes über die Schule. 1000 Exemplare sind gedruckt, die nun an alle Grundschulen in der Stadt verteilt werden, um Viertklässlern einen Eindruck von der weiterführenden Schule zu geben. Ab dem Wochenende ist das Werk auch auf der Homepage der Schule wiederzufinden.

Theodor, der Falke, wurde digital von Elisabeth Stolte gezeichnet und in die Fotos montiert. Foto: Jörn Hannemann

Die Schule hat in diesem Fall aus der Not eine Tugend gemacht, erläutert Schulleiterin Nicole Michaelis: „Wegen Corona können wir in diesem Jahr keinen normalen Tag der offenen Tür für alle Viertklässler anbieten, bei dem sie auch durch das Schulgebäude laufen können“, bedauert die Schulleiterin. „Dieser Tag werde zwar weiterhin stattfinden, aber halt nur in digitaler Form mit Video-Chats.“ Und das sei natürlich trotzdem was anderes. So sei die Idee entstanden speziell für die angehenden Theodorianer etwas Besonderes zu bieten, ein Comic von Schülern für Schüler. „Was am Ende entstanden ist, war nicht zu erwarten: Eine tolle Geschichte, viele Fotos und sogar zwölf ergänzende Videos, die per QR-Code abgerufen werden können. Das ist wirklich zauberhaft!“, lobt die Schulleiterin das ehrenamtliche Engagement der Beteiligten, das außerhalb der regulären Unterrichtszeit und in den Herbstferien unter der Koordination von Lehrerin Stephanie Schmitz entstanden ist. Der Clou: Die Fotos sind nicht nur im Comic-Look mit den üblichen Sprechblasen angeordnet, sondern zum Teil auch mit eigenen grafischen Elementen von Elisabeth Stolte und Judith Krause im Bild ergänzt worden. So begleitet der digital gezeichnete Falke Theodor die Hauptdarsteller Laila Elgabarty und Tristan Rudolphi bei ihrer Schatzsuche. Auch der Schulhund Rocky darf natürlich bei der Vorstellung der Schule nicht fehlen. Neben den klassischen Unterrichts- und Werkräumen führt die Reise auch in eher unbekanntere Orte der Schule, wie den Theo-Turm, Remter oder in die Kellerräume.

