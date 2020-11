Startschuss für das Stadthaus

Mit WV-Redakteur Ingo Schmitz hat Dreier über die anstehenden Herausforderungen gesprochen.

In Ihre zweite Amtszeit starten Sie unter schwierigen Bedingungen zu Zeiten eines Lockdowns. Welche Gedanken begleiten Sie?

Dreier: Auch in dieser schwierigen Zeit bin ich sehr gerne Bürgermeister dieser Stadt. Ich blicke mit Demut, aber auch mit Zuversicht auf die Herausforderungen. Die größte Aufgabe ist es nun, in der Pandemie voranzukommen und dabei die Menschen mitzunehmen, damit möglichst alle gesund bleiben. Ich werde daher auch weiterhin mit allen Zielgruppen, die von den Folgen betroffen sind, in einem ganz engen Dialog bleiben. Was die Ratsarbeit anbelangt, blicke ich optimistisch auf die großen Herausforderungen, die vor uns liegen. Es wird ein noch bunterer Rat. Es ist daher wichtig, dass wir uns sachorientiert um die Themen kümmern. Das erwarten die Menschen gerade in dieser schwierigen Zeit von uns. Diese Aufgaben werde ich mit unserem Verwaltungsvorstand, meinen Kolleginnen und Kollegen sowie dem gesamten Rat angehen.

Die AfD und Die Partei sind neu im Rat. Haben Sie schon Kontakte aufgenommen?

Dreier: Nein, ich persönlich nicht. Ich setze aber immer auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Und so gehe ich das auch mit der AfD an. Mir ist es wichtig, dass wir die Stadt voranbringen. Da setze ich auf alle Fraktionen. Mein Appell lautet daher, dass sich alle sachorientiert einbringen sollen. Auch bei der Partei gilt – wie bei allen anderen auch – mein Appell, dass sie sich um die Themen in Paderborn kümmern. Ich möchte mit allen Fraktionen die Zukunftsfragen angehen.

Die Folgen der Corona-Pandemie bekommt die Stadt auch finanziell zu spüren. Wie ist die Entwicklung?

Dreier: Die Situation ist prekär. Die Einnahmeverluste bei der Gewerbesteuer werden wie erwartet deutlich im zweistelligen Bereich liegen. Wir werden aber Zuwendungen von Bund und Land erhalten, so dass wir einigermaßen klarkommen werden. Unser Appell an Bund und Land ist aber, dass es mit der Unterstützung auch 2021 weitergehen muss. Wir werden im Dezember den Haushalt einbringen und dann die Eckdaten vorstellen.

Welche Auswirkungen hat die negative Entwicklung auf die Großprojekte?

Dreier: Trotz der Corona-Pandemie wollen wir zeitnah mit den Planungen zum Neubau des Stadthauses weitermachen. Der Bau des Bahnhofs ist auf den Weg gebracht, ebenso wie der der Zentralen Omnibushaltestelle an der Westernmauer. Auf den Konversionsflächen Alanbrooke sind die Arbeiten in vollem Gange. Weitere Projekte sind die Neugestaltung der Königsplätze II in Richtung Westerntor und die Modernisierung der Kulturwerkstatt.

Wie steht es am Westerntor mit der Sicherheit, wo es zuletzt immer wieder massive Beschwerden von Anliegern gab?

Dreier: Dadurch, dass derzeit die Gastronomie geschlossen ist, ist es dort eher ruhig. Mir liegt aber die Sicherheit der Bürger in unserer Stadt sehr am Herzen. Deswegen lautet meine Empfehlung, die B.O.S.S.- Wache auszubauen und Personal einzustellen. Wir werden die Themen Sicherheit und Ordnung auch weiterhin ganz oben auf der Agenda haben.

Das Thema Digitalisierung ist ja in Paderborn omnipräsent.

Dreier: Ja, die Digitalisierung ist eine riesige Chance für die Stadt, die wir zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger nutzen wollen. Unser jüngster Erfolg ist dabei die erfolgreiche Teilnahme am Förderprogramm „Smart Cities in Germany“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Hier bekommen wir für ein 15-Millionen-Euro-Projekt eine Förderung von etwa zehn Millionen Euro vom Bund. Sehr präsent ist natürlich auch der Klimaschutz. Wir arbeiten darüber hinaus aber auch an den Themen Bildung, Erziehung, Soziales, Sport und Kultur intensiv weiter. Letztendlich muss aber alles, was wir voranbringen wollen, auch bezahlt werden.

Die Besucherzahlen in der City sind durch den aktuellen Lockdown wieder stark gesunken. Wie kann die Stadt dem Einzelhandel helfen, zum Beispiel mit einem digitalen Marketplace?

Dreier: Die Förderung des Einzelhandels liegt uns sehr am Herzen. Denn ohne Handel ist auch das Leben in der Innenstadt gefährdet. Deshalb bin ich sehr dafür, dass wir Handel und Gastronomie auch weiterhin Flächen vor ihren Einrichtungen kostenlos zur Verfügung stellen. Wir müssen alles daran setzen, dass die Menschen in ihrer Stadt einkaufen. Dazu ist es wichtig, dass auch die Cafés und Restaurants geöffnet haben, was leider jetzt nicht möglich ist. Wir brauchen eine attraktive und lebendige Innenstadt. Ich kann nur appellieren, dass die Händler sich den Onlinemarkt erschließen, um ein weiteres Standbein zu haben. Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie müssen sich alle Beteiligten das Thema vornehmen. Außerdem müssen wir natürlich die Arbeitsplätze in der Paderborner Wirtschaft im Blick haben, die es zu sichern und weiter auszubauen gilt.

Wird es Ihrer Meinung nach den Bürgern möglich sein, vor Weihnachten wieder auszugehen – zumindest unter strengen Auflagen?

Dreier: Die Corona-Infektionszahlen sind in den vergangenen Tagen weiter gestiegen. Ich bin im Moment nicht so zuversichtlich, dass wir Anfang Dezember alles wieder öffnen können. Wir können nur an jeden einzelnen appellieren, sich an die Coronaschutzverordnung zu halten, damit wir Gaststätten, Hotels und alle weiteren Freizeiteinrichtungen so schnell wie möglich wieder öffnen können. Es ist eine dramatische Situation – allein, wenn man sich die Umsatzeinbrüche beim Handel ansieht.

Der Weihnachtsmarkt ist ja bereits abgesagt worden...

Dreier: Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir zumindest einen abgespeckten, kleineren Weihnachtsmarkt in der Westernstraße stattfinden lassen könnten. Hier sind wir mit unseren Schaustellern in einem engen Dialog. Die Weihnachtsbeleuchtung ist aufgehängt, der Weihnachtsbaum ist aufgestellt – wir wollen es den Bürgern so weihnachtlich wie eben möglich machen.

Sie haben eine Legislaturperiode hinter sich, die sehr instabil war mit vielen unterschiedlichen Mehrheiten. Jetzt laufen die Verhandlungen zwischen CDU und Grünen. Erwarten Sie einen stabilen Pakt?

Dreier: Die vertiefenden Gespräche laufen, dem möchte ich nicht vorgreifen. Ich habe an den Gesprächen, soweit es meine Zeit zuließ, auch teilgenommen. Ich finde es immer gut, wenn demokratische Parteien miteinander reden. Die Ergebnisse müssen wir jetzt abwarten. Das Wichtigste ist aber, dass wir nun alle gemeinsam durch die schwierige Zeit der Corona-Pandemie kommen.