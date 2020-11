Schulen sind mit CO₂-Ampeln zufrieden

Die ersten Erfahrungen sind positiv, wie Beate Schäfers, Leiterin des Grundschulverbundes Riemeke-Theodor, auf Anfrage dieser Zeitung berichtet.

Die CO-Ampeln messen den Kohlenstoffdioxid-Gehalt in der Raumluft. Wie bei einer Verkehrsampel leuchtet das grüne Licht, so lange alles im „grünen Bereich“ ist. Steigt der CO-Gehalt, springt die Ampel auf das gelbe Licht – das deutliche visuelle Signal zum Lüften. Bei Rot ertönt sogar ein Warnton.

Die Klasse 4b des Grundschulverbundes Riemeke-Theodor hatte zwei Ampeln Ende Oktober erhalten und in den folgenden Tagen damit verschiedene Tests durchgeführt. Die beiden Ampeln wurden tageweise im Klassenraum an verschiedenen Stellen aufgestellt und es wurde beobachtet, unter welchen Bedingungen und zeitlichen Abständen die Ampeln von Grün auf Gelb umschalteten. Die Warnstufe Rot wurde demnach nur unter extremen Bedingungen erreicht.

Gelüftet wurde mit verschiedenen Methoden – dazu wurde die Wirkung des Lüftens über die Tür zum Klassenraum als auch das Lüften per geöffnetem Fenster getestet. Letzteres habe sich wegen einer Baustelle vor der Schule und dem damit verbundenen Lärm jedoch als schwierig erwiesen, berichtete Beate Schäfers. Die Schüler hätten durch die Testreihe sehr viel gelernt.

Das Ergebnis überzeugt die Schulleiterin: „Wir haben festgestellt, dass die Empfehlung des Landes, alle 20 Minuten den Klassenraum zu lüften, durch den Test mit den Ampeln bestätigt worden ist.“ Auch diese Geräte hätten in etwa in diesem zeitlichen Abständen „Alarm geschlagen“ und an das Lüften erinnert.

Die Frage sei allerdings, so Schäfers, wie es sich auswirkt, wenn sich nicht 20, sondern zum Beispiel 29 Schüler im Raum befinden. Das soll als nächstes in einer anderen Klasse getestet werden. Im Praxistest habe sich auch gezeigt, dass die Beleuchtung auch bei verschiedenen Lichtverhältnissen gute Wirkung zeige und dass die Geräte robust konstruiert seien.

Beate Schäfers lobte die Stadt Paderborn als Schulträger dafür, dass sie die Messgeräte bestellt habe. „Die Stadt handelt sehr fürsorglich, in dem sie für alle Klassen Ampeln bestellt hat und die Testung nun gemeinsam mit den Schülern durchgeführt werden.“ Die Ampeln erfüllten auch ohne Corona einen wertvollen Dienst, ist die Schulleiterin überzeugt.

Nach Angaben der Schulleiterin werden die Ampeln künftig in den Klassenräumen nicht auf Tischen stehen, sondern fest an der Wand installiert. So sollen mögliche Beschädigungen vermieden werden.

Im September hatte der Rat der Stadt Paderborn beschlossen, alle 600 Klassenzimmer und 400 Fachräume mit den Ampeln auszustatten. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 200.000 Euro.

Nachdem die ersten 100 Messgeräte bereits im Einsatz sind, sollen in den nächsten Tagen die nächsten 150 Exemplare geliefert werden. „Wöchentlich werden dann jeweils 150 weitere Ampeln folgen. Diese werden dann zeitnah an die Schulen verteilt. Der Markt für die Geräte ist ziemlich leergefegt, daher wurde die Beschaffungsmenge so gewählt, dass eine zeitnahe Verfügbarkeit absehbar war“, sagte Pressesprecher Jens Reinhardt. Die Stadt Paderborn sei offensichtlich eine der ersten gewesen, die größere Mengen geordert habe, denn aktuell betragen die Lieferzeiten großteils bereits mehrere Monate.