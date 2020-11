Erneut Einbruch in Baumarkt

Vor sechs Wochen wurden Tatverdächtige in Schloß Neuhaus festgenommen

Paderborn-Schloß Neuhaus -

In den Baumarkt an der Heisenbergstraße ist in der Nacht zu Freitag eingebrochen worden. Um kurz nach 1 Uhr löste die Alarmanlage aus. Die Polizei umstellte das Gebäude und entdeckte eine eingeschlagene Türscheibe.