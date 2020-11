Gertrud Hundenborn beim Deutschen Pflegetag in Berlin ausgezeichnet

Paderborn -

Die Paderborner Professorin Gertrud Hundenborn ist bei der Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Pflegetags in Berlin mit dem Deutschen Pflegepreis ausgezeichnet worden. Sie erhielt diese höchste Auszeichnung der Pflege in Deutschland für ihre Pionierarbeit in der Pflegepädagogik und der Pflegedidaktik.