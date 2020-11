Nachdem sich das Centermanagement zu den seit einiger Zeit laufenden Umbauarbeiten bislang sehr zugeknöpft gab, bezogen Eigentümer und Management jetzt Stellung zu den Veränderungen am Kamp. Decathlon wird demnach im Frühjahr 2021 mit einer 3000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche eröffnen.

Bereits umgezogen innerhalb der Libori-Galerie ist der Laufladen Endspurt, der Anfang Oktober auf einer etwa 230 Quadratmeter großen neuen Ladenfläche eröffnet hat. Ende Oktober folgte Rossmann mit dem Umzug innerhalb des Einkaufszentrums auf eine neue 750 Quadratmeter ­große Verkaufsfläche.

„Wir freuen uns über die neuen Marken und Angebote in der Libori-Galerie“, kommentiert Olaf Deistler, Center Manager von Girlan-Immobilien für die Libori-Galerie, die aktuellen Entwicklungen. „Die neuen Mieter ergänzen das bestehende Sortiment hervorragend und machen das Shopping-Center für viele unterschiedliche Zielgruppen noch attraktiver. Davon profitierten die Innenstadt und ganz Paderborn, ist er überzeugt. Die Anmietungen bestätigten zudem die hohe Standortqualität und den Erfolg der Revitalisierungsmaßnahmen.

Mehrere Millionen Euro investiert der Eigentümer Corestate nach eigenen Angaben in die Modernisierung der Libori-Galerie. Das Erdgeschoss bekomme durch große Shopfassadenelemente, einen hellen Bodenbelag und andere Lichtkonzepte ein neues Erscheinungsbild. Zudem sei die SQM-Gruppe aus Münster mit der Gewinnung neuer Mieter beauftragt. Außer Decathlon ist Saturn ein weiterer Ankermieter. Noch sind laut SQM Flächen für Einzelhandel und Gastronomie verfügbar. Es würden aber schon Anmietungsgespräche geführt.

Der französische Sportartikelhersteller und -händler will am Standort Paderborn Kleidung und Ausrüstung für mehr als 100 Sportarten anbieten. Martin Knudsen, Decathlon-Expansionsleiter für NRW, verspricht Sportlern im Erdgeschoss der Galerie künftig ein perfektes Einkaufserlebnis mit Testflächen, eigener Werkstatt sowie etwa 40 ausgebildeten sportbegeisterten Mitarbeitern für die Beratung. Standortvorteil sei das eigene Parkhaus in der Libori-Galerie mit 500 Plätzen.