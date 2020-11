„Anstelle der eingeplanten 92,4 Millionen Euro erwarte ich 71 Millionen“, sagte der städtische Finanzchef. Entsprechend falle die Gewerbesteuer­umlage, die die Stadt abführen muss, allerdings ebenfalls etwas geringer aus.

Das coronabedingte Minus bei der Gewerbesteuer soll von Bund und Ländern ausgeglichen werden. „Allerdings werden nicht die für 2020 geplanten Steuereinnahmen berücksichtigt, sondern der Durchschnitt der letzten drei Jahre, damit nicht getrickst werden kann“, erläuterte Hartmann. Für Paderborn rechne er daher mit Finanzhilfen von 17 bis 18 Millionen Euro.

Um alle weiteren coronabedingten Mehrausgaben soll der städtische Haushalt zumindest buchhalterisch bereinigt werden. „Sie werden extra ausgewiesen, was allerdings bei den vielen Positionen, die betroffen sind, kaum leistbar ist“, erläuterte Hartmann. Um diese Summe werde das Ergebnis dann auf dem Papier bereinigt, so dass ein formal ausgeglichener Haushalt trotz Corona möglich wäre. Tatsächlich ausgeglichen werden müsse dieser Betrag erst bis 2025. „Das Geld fehlt uns bis dahin aber trotzdem in der Kasse“, machte Hartmann deutlich, warum die Kassenkredite zwischenzeitlich auf 70 Millionen Euro gestiegen seien.

Bernhard Hartmann

Derzeit betrage der Kassenstand 7,7 Millionen Euro im Vergleich zu 5,4 Millionen Euro am 31. Dezember 2019. Die Kredite seien im gleichen Zeitraum von 161,4 Millionen Euro auf 187,6 Millionen Euro gestiegen. Die Finanzierungslücke zwischen Einnahmen und Ausgaben für die laufenden Verwaltungstätigkeiten bezifferte der Kämmerer mit Stand 1. November auf knapp 30 Millionen Euro.

Das im Haushalt für dieses Jahr veranschlagte Defizit beträgt 19 Millionen. Das Loch ist also erheblich um ein gutes Drittel gewachsen. „Wir erwarten zwar noch größere Einnahmen bis Ende des Jahres, aber wir werden mit einem deutlichen Minus abschließen“, prognostizierte Hartmann. Die genaue Höhe lasse sich noch nicht beziffern. „Ich erwarte aber ein deutlich zweistelliges Minus im Jahresergebnis.“

Im Bereich der Investitionen seien Einnahmen und Ausgaben nahezu ausge­glichen, sagte Hartmann.