Schule stellt sich mit Filmen vor

Auf diese Weise möchte das Reismann-Gymnasium seine Besonderheiten als NRW-Sportschule und einziges Paderborner Gymnasium im Gebundenen Ganztag modern präsentieren und allen „digitalen Besuchern“ ermöglichen, die Schule auch aus der lebendigen Perspektive der Schülerschaft kennenzulernen.

Hintergrund und Auslöser dieser ungewöhnlichen Aktion ist die Mitteilung des Schulministeriums, dass Tage der offenen Tür an weiterführenden Schulen in ganz Nordrhein-Westfalen wegen der Pandemie-Entwicklung untersagt sind. Daher können Schülerinnen und Schüler der vierten Grundschulklassen und Realschülerinnen und Realschüler, die in die gymnasiale Oberstufe wechseln wollen, in diesem Jahr nur wenige reale Informationen vor Ort über ihre mögliche zukünftige Schule erhalten oder erleben.

Der Schulleiter des Reismann-Gymnasiums, Siegfried Rojahn, hält die unterhaltsamen Filme auf der Homepage seiner Schule für eine „interessante Möglichkeit, neue Wege der Digitalisierung zu beschreiten und aus der Notsituation das Beste zu machen“. In den nächsten Wochen werden noch weitere Filmbeiträge zum umfangreichen Fremdsprachenangebot und zum Sport am Reismann hinzukommen. Sobald es aber die allgemeine Pandemie-Situation zulässt, sollen, so Rojahn, „noch zusätzliche kleine coronagerechte Führungen durch das Schulgebäude angeboten werden“.