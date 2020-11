In dem konkreten Fall geht es um einen 30-jährigen Kurden, der 2015 nach Deutschland geflüchtet ist. 2016 stellte er einen Asyl­antrag, der 2017 jedoch abgelehnt wurde. Dem Mann, der über einen bis 2026 gültigen Reisepass verfügt, drohte die Abschiebung. Im April 2017 heiratete er allerdings eine deutsche Frau. Das Paar führt seitdem in Paderborn einen gemeinsamen Haushalt, in dem auch die Kinder der Frau leben. Der Kurde schaffte kurz nach der Heirat seinen Deutschtest, erhielt damals einen Arbeitsplatz beim Möbelhaus Finke und arbeitet mittlerweile für das Möbelhaus Höffner. Er erhielt eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen, wollte aber im Januar 2019 einen sogenannten Statuswechsel vollziehen und beantragte bei der Stadt Paderborn eine Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen.

Monatelang passierte jedoch nichts. „Die Stadt wollte nicht entscheiden und das aussitzen. Erst als ich eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Sachbearbeiter bei der Stadt eingelegt habe, kam die Sache in Gang“, sagt Bruno Surrey, der Paderborner Rechtsanwalt des Kurden. Die Stadt lehnte den Antrag schließlich mit Verweis auf den abgelehnten Asylantrag im September 2019 ab. Zudem liege kein Rechtsanspruch vor, weil der Mann ohne erforderliches Visum nach Deutschland eingereist sei. Dagegen klagte der ­Kurde.

Wie aus dem Urteil hervorgeht, sieht das Verwaltungsgericht Minden keine Gründe, die Aufenthaltserlaubnis zu verweigern. Zum einen sei der Mann mit einer deutschen Frau verheiratet, zum anderen sei auch der Lebensunterhalt des Klägers durch dessen Erwerbstätigkeit gesichert. Zudem verfüge der 30-Jährige über einen gültigen Nationalpass.

Dem spreche auch nicht entgegen, dass der Iraker ohne erforderliches Visum nach Deutschland eingereist sei. „Ein aktuelles Ausweisungsinteresse liegt ebenfalls nicht vor“, schreibt das Gericht in seiner Urteilsbegründung.

Die Stadt verweist in einer Stellungnahme darauf, dass der Mann seit 2017 ununterbrochen im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis gewesen sei, nachdem er eine Deutsche geheiratet hatte. Durch die Ablehnung des Statuswechsels habe der Betroffene keine materiellen Nachteile gehabt. Zudem verweist die Stadt auf ein Urteil des Bundesverwaltungs­gerichts vom 26. Mai dieses Jahres, das für solche Fälle ein Grundsatzurteil gefällt habe, das wiederum die bisherige Verwaltungspraxis geändert habe.

Nach Angaben von Bruno Surrey ist das Urteil inzwischen rechtskräftig.

AZ. 7 K 3092/19