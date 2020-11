Das sicherte der erste Beigeordnete, Carsten Venherm, dem Rat am Donnerstag auf Anfrage der SPD zu. „Alles steht aber natürlich unter dem Vorbehalt, dass das dann wieder möglich und erlaubt ist“, betonte Venherm.

Neben den ohnehin geplanten Veranstaltungen des städtischen Kulturkalenders, die seit September unter Corona-Bedingungen bis zum Teil-Lockdown bereits wieder liefen, habe die Stadt weitere Kulturveranstaltungen von heimischen Kulturschaffenden unterstützt. Die Geschäftsführung der Paderhalle als städtischer Veranstaltungsort dürfe zudem mit Künstlern und Veranstaltern Sondervereinbarungen treffen, um eine wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen auch unter Corona-Auflagen zu ermöglichen. Auch die Kulturwerkstatt sei wieder geöffnet worden, und es hätten bereits zahlreiche Veranstaltungen dort stattgefunden.

Weitere Bühnen sollen Kulturschaffende im Dezember zudem im Foyer des Stadtmuseums, auf dem Franz-Stock-Platz und im Schlossgarten erhalten, sofern das Infektionsgeschehen dies zulasse, kündigte Venherm an. Finanziert werden sollen diese zusätzlichen Formate aus Mitteln, die für die Durchführung des Kultursommers nicht benötigt wurden.

Unter dem Titel „1/30“ soll jeweils mittwochabends ein Künstler für 30 Minuten das offene Foyer des Museums nutzen dürfen. Außerdem soll es eine Winteredition des Platzes der kleinen Künste geben, der sich als ein Libori-Glanzlicht auf dem Franz-Stock-Platz etabliert hat. „Vorgesehen sind dafür die drei Adventswochenenden im Dezember“, erläuterte Venherm. Er hoffe, dass der Teil-Lockdown Wirkung zeigt, und die Veranstaltungen dort mit jeweils bis zu 150 Besuchern durchgeführt werden können. „V0rgesehen sind Lesungen, Märchenstunden, Puppenspiel, der Auftritt von Chören und ähnliches mit überwiegend regionalen Künstlern.“

Außerdem soll der Schlosspark einbezogen werden, auch wenn der Weihnachtszauber in diesem Jahr nicht stattfinden könne. „Die Schlosspark- und Lippeseegesellschaft will den Schlosspark vom ersten Advent bis Weihnachten täglich von 17 bis 21 Uhr stimmungsvoll beleuchten. Wenn möglich, soll es dort dann auch kleine Veranstaltungsformate geben, weil wir entsprechend viel Platz haben“, kündigte Venherm an. Der Eintritt zum Schlosspark soll frei sein. „Generell werden wir uns ständig an neue Gegebenheiten anpassen müssen, machen uns aber auch die entsprechenden Gedanken“, stellte er klar.