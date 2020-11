Nach dem Krieg in Jugoslawien in den 1990er Jahren wurde das Militärgelände 1999 aufgegeben. Es verfiel und dient heute als Schutthalde.

Der Paderborner Künstler Wolfgang Brenner entdeckte die Abbildung des Fliegers auf der Platte, hielt sie mit seiner Kamera fest und gewann mit der Arbeit „Verlassener Flughafen Zaton“ den „Preis des Präsidenten der Stadt Kielce“ bei der Internationalen Biennale für Fotografie in Polen.

Die Stadt Kielce wurde durch die ehemalige Schule der Landschaftsfotografie bekannt. Daran anknüpfend befasst sich der Fotowettbewerb „Space Definition“ (Bestimmung des Raumes) aber nicht nur mit Landschaften und Natur, sondern auch mit städtischen, industriellen und privaten Plätzen.

Diesmal beteiligten sich 146 Künstler aus Polen und Deutschland und reichten 548 Fotos und zwölf Videos ein. Die Jury mit dem Leiter der Galerie BWA Kielce, dem Präsidenten der polnischen Fotografenvereinigung und dem Leiter der Fotografenschule suchten 117 Fotografien von 94 Künstlern und Filme von fünf Autoren für die Ausstellung aus.

Zudem wurden sechs Preise für Arbeiten vergeben, die auf den ersten Blick überraschen. Einen erhielt Wolfgang Brenner für sein Foto mit dem winzigen Flugzeug. Der Preis sei mit „einigen hundert Euro“ verbunden, erläutert der Künstler (Galerie @19) und räumt ein: „Die kann man im Moment gut gebrauchen.“ Die Corona-Pandemie hat bei vielen Kulturschaffenden Existenzängste ausgelöst, weil Ausstellungen, Seminare oder Workshops nicht oder nur in kleiner Form möglich sind. Auch die Ausstellung im BWA Kielce, die am 6. November eröffnet wurde, kann zurzeit nur im Internet angeschaut werden. Im Dezember sollen wieder Kunstfreunde in die Galerie gelassen werden.

Wolfgang Brenner und seine Partnerin Dagmar Venus nahmen schon mehrfach an dem Wettbewerb teil. In der aktuellen Ausstellung ist auch eine Fotografie von Dagmar Venus zu sehen, die ebenfalls auf dem Militärflughafen in Zaton, dem verlassenen Ort am Meer in Dalmatien, entstand.

Der 63-jährige Brenner bewertet den ihm zuerkannten Preis als „Bestätigung meiner Arbeit und Arbeitsweise“. Er fotografiert in Schwarzweiß und sucht Motive mit klaren Linien und Flächen, so wie sie beispielsweise Landebahnen oder Gitter aufweisen. Brenners Fotografie ist stark architekturbezogen. „Mit 14 habe ich mir von meinem Taschengeld die erste Kamera gekauft, mit 16 das erste Fotolabor eingerichtet“, erzählt er.