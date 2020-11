Das ist inmitten der Corona-Pandemie schon allein wegen des Abstandsgebots unmöglich. Aber registriert das Erzbistum zumindest ein steigendes Interesse an seelsorgerischer Betreuung? Die Antwort lautet: teilweise ja.

So stieg die Zahl der Anrufe bei der Telefonseelsorge in den beiden ersten Wochen des Lockdowns um 40 Prozent. „Verängstigte wurden noch ängstlicher, Einsame noch einsamer und Schimpfende noch wütender“, erinnert sich der Diözesanbeauftragte für die Telefonseelsorge im Erzbistum Paderborn, Michael Hillenkamp. Im Erzbistum nehmen sich 500 Frauen und Männer sowohl der katholischen als auch der evangelischen Kirche der Nöte der Menschen an, die meist zwischen 40 und 75 Jahre alt sind und unter der durch das Virus erzwungenen Trennung von Angehörigen leiden.

Auch die Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Erzbistum bekommt die Auswirkungen des Coronavirus zu spüren. „Es gab eine Verstärkung vorhandener Krisen, aber es gab auch Chancen“, hat die Leiterin der Einrichtung, Christiane Beel, beobachtet. Einerseits seien Familien durch die Sorge um die eigene Existenz und die Verbindung von Homeoffice und Homeschooling überfordert gewesen, aber andererseits hätten sich der Zusammenhalt verbessert und Freundschaften vertieft.

Vor allem Polizisten, Lehrer, Pädagogen, Kassiererinnen, Krankenschwestern und Krankenpfleger wenden sich in der Pandemie an die Ehe-, Familien- und Lebensberatung. Wie ist es mit dem Bedürfnis nach Zwiesprache mit Gott? Als in der Lockdown-Phase fünf Wochen lang täglich um 18 Uhr ein Gottesdienst in der Krypta des Domes gefeiert und digital übertragen wurde, wandten sich Freunde und Bekannte wiederholt an Thomas Koe­per. „Kannst du für mich beten?“, lautete die Bitte, erinnert sich der Sänger des Paderborner Domchors in einem Bericht, den das Erzbistum jetzt zusammen mit der Übersicht der Finanzen für das Jahr 2019 veröffentlichte. Thomas Koeper vertrat in den Gottesdiensten damals die Gemeinde, die wegen der Kontaktbeschränkungen und des Mindestabstands nicht wie gewohnt die Gottesdienste besuchen konnte.

Stoppt die Corona-Pandemie den langjährigen Rückgang der Mitgliederzahlen der katholischen Kirche? „Menschen sind in existenzielle Notlagen geraten und haben seelische Erschütterungen erlitten“, weiß Generalvikar Alfons Hardt, und er weiß auch: „Die Krise ist nicht vorbei, das Virus wirkt unvermindert in die Gesellschaft.“ Trotzdem zählt das 14.745 Quadratkilometer große Erzbistum, in dem 4,8 Millionen Menschen leben, nur noch 1,47 Millionen Katholiken. Deshalb gehen die Verantwortlichen von sinkenden Kirchensteuereinnahmen aus. Von Januar bis September 2020 seien es schon 21 Millionen Euro weniger gewesen, sagte Finanzchef Dirk Wummel bei der Präsentation des Finanzberichts. Bis Ende des Jahres erwartet er ein Minus von 41 Millionen Euro.

Wegen Corona hat das Erzbistum zusätzliches Geld in die digitale Ausstattung investiert, um den 3000 Mitarbeitern Homeoffice zu ermöglichen, aber so mancher Euro wurde auch für Schutzkleidung ausgegeben. Noch, betont Dirk Wummel, sei die Finanzsituation des Erzbistums solide.

Auch deshalb konnte Erzbischof Hans-Josef Becker kurzfristig mehr als eine Million Euro aus Kirchensteuereinnahmen und den erzbischöflichen Stiftungen lockermachen, um Tafeln für Bedürftige arbeitsfähig zu halten und dafür zu sorgen, dass die Kontakte der Altenheim- und Hospizbewohner zu ihren Angehörigen nicht völlig abreißen.

In Paderborn beteiligte sich das Erzbistum wie berichtet an einem Foodtruck auf dem kleinen Domplatz, der Obdachlose und andere Bedürftige mit warmen Mahlzeiten versorgte. Geld floss auch an Initiativen wie die „CariTasche“ in Iserlohn, die bis zu 2500 arme Menschen mit Lebensmitteln ausstattet. Mit dem Geld aus Paderborn konnten die Mitarbeiter Körperpflege- und Reinigungsmittel anschaffen und weitergeben.

Das dichte Netz der Kirche mit den 23 Orts- und Kreis-Caritasverbänden habe sich bisher bewährt, sagt Generalvikar Hardt und bedankt sich bei den haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihre Arbeit. Die Pandemie stelle für die Kirche eine „große, bisher unbekannte Herausforderung dar, auf die wir noch keine endgültige Antwort haben“. Weil Christsein bedeute, bei den Menschen zu sein, bleibe die Seelsorge in Zeiten wie jetzt essenziell wichtig, auch wenn sie den Vertretern der Kirche viel abverlange. Hardt: „Für die Mitarbeiter ist es nicht leicht, neben der eigenen auch die seelische Not beispielsweise in den Heimen mit zu ertragen. Wir sind das alles nicht gewohnt.“ Nicht nur der Generalvikar stellt sich die Frage, wie man den Glauben in Gemeinschaft leben könne, ohne beisammen zu sein. Und wer jemandem die Hand geben wolle, könne es wegen potenzieller Infektionsgefahr nicht.