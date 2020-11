Angler entdeckten größeres Objekt – Großeinsatz der Paderborner Feuerwehr am Sonntag

Paderborn-Schloß Neuhaus -

Die Feuerwehr Paderborn hat am Sonntag einen Transporter aus dem Lippesee geborgen. Zwei Angler hatten am Nachmittag mit einem Sonar in rund fünf Metern Tiefe ein größeres Objekt entdeckt. Taucher stellten fest, dass sich keine Personen im oder um das Fahrzeug befanden.