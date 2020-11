In dem verkehrsberuhigten Bereich kreuzte kurz vor der Einmündung mit dem Horner Hellweg nach Angaben des Kradfahrers eine Katze die Straße. Bei der deshalb eingeleiteten Vollbremsung stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht, dass er mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht wurde. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro, wie die Polizei mitteilte.