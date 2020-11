Unter dem Dach der „Bewegten Schule“ entwickelte die Schule im Vorfeld vier Säulen, die Gesundheitsbewusstseins, Teamfähigkeit und Ich-Stärkung unterstützen sollen. Dadurch sollen die vielfältigen Anforderungen, denen die Schüler ausgesetzt sind, optimal bewältigt und ein Konflikt zwischen Freizeit und Schule vermieden werden.

„Der Ahorn-Sportpark bietet mit seinen vielfältigen Möglichkeiten die besten Voraussetzungen, dass wir unser Konzept der „Bewegten Schule“ im vollem Umfang realisieren können“, freut sich Sportlehrerin Petra Becker über die Kooperation. Schulleiter Claudius Hildmann sieht in der Kooperation eine willkommene Bereicherung für das Gymnasium. „Wichtig ist es uns“, so Hildmann, „dass die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen Freude am Sport erleben und Spaß an gesunder Lebensführung entwickeln“.