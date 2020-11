Wie die Polizei am Montagmittag weiter mitteilte, werde es keine neue Ermittlungen geben, da die Straftat mittlerweile verjährt sei.

Ein Angler entdeckte am Sonntag, wie berichtet, mit einem Sonargerät in rund fünf Metern Tiefe ein größeres Objekt, das sich als VW-Bulli entpuppte. Das in Salzkotten gestohlene Fahrzeug wurde von Feuerwehr und DLRG-Tauchern geborgen. Mittags habe der 27-jährige Angler im Lippesee von einem Boot aus nach Fischen gesucht, so die Polizei weiter. Etwa 15 Meter von der Staumauer entfernt, entdeckte er die Umrisse eines versunkenen Fahrzeugs und verständigte die Polizei. Die Polizisten forderten die Feuerwehr samt Tauchern an. Auch die DLRG wurde eingeschaltet.

Anhand der Kennzeichen fand die Polizei heraus, dass der Bulli bereits im Dezember 2011 gestohlen worden war. Bei einem Einbruch in einen Fahrzeugbaubetrieb in Salzkotten-Verlar hatten die Täter in der Nacht zum 14. Dezember einen Tresor erbeutet. Den mehrere Hundert Kilo schweren Safe hatten die Einbrecher mit Hilfe eines Gabelstaplers, der in der Werkshalle stand, in einen ebenfalls in der Halle stehenden Firmen-Bulli geladen. Sie stahlen das Fahrzeug samt Tresor und entkamen. Die Polizei fahndete und suchte Zeugen. Ein Täter konnte damals nicht ermittelt werden. Der gestohlene Bulli blieb verschwunden – bis Sonntag.

DLRG-Mitarbeiter schleppten den Bulli mit einem Boot zur DLRG-Station, wo der Wagen mit einer Seilwinde aus dem Wasser gezogen wurde. Der T5-Transporter war leer. Die Polizei stellte den Wagen sicher.