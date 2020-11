Entlastung für Städte und Gemeinden

Das sagte Tiemann am Montag bei der Vorstellung des Entwurfs für den Haushalt 2021. Bund und Land würden zudem für Entlastung sorgen.

Die coronabedingten Schäden betragen 4,6 Millionen Euro, und dieser Betrag wirkt bei einem Gesamtetat von 450 Millionen Euro nicht dramatisch. Die Kreisverwaltung ist so solide aufgestellt, dass sie sogar die Umlage für die Städte und Gemeinden senken kann. Sie soll gegenüber dem Vorjahr von 36,67 auf 34,98 Prozent sinken. Demnach kalkulieren Ingo Tiemann, der Leiter der Kämmerei Ulrich Schadomsky und der neue Landrat Christoph Rüther mit 175,2 Millionen Euro aus der Kreisumlage (2020: 178,9 Millionen).

„Wir wollen die Kommunen entlasten, sie müssen sich frühzeitig darauf einstellen können, wohin es geht“, betonte Rüther. Um die coronabedingten Verluste auszugleichen, entnimmt die Kreisverwaltung fünf Millionen Euro aus der Ausgleichsrücklage. Im Sparstrumpf werden dann Ende 2021 voraussichtlich noch knapp sieben Millionen Euro übrig sein.

Der Kreis profitiert davon, dass für das nächste Jahr sechs Millionen Euro im Sozialaushalt weniger anfallen. Hauptgrund ist die stärkere Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Unterkunft der Bedarfsgemeinschaften und Flüchtlinge. Der Bund übernimmt 70 Prozent der Aufwendungen, Der Kreis rechnet für 2021 aufgrund der Pandemie mit 11.200 Bedarfsgemeinschaften, was 1100 mehr wären als bislang. Die durchschnittlichen Kosten je Bedarfsgemeinschaft steigen voraussichtlich auf 376,5 Euro im Monat.

Ein ganz anderes Thema ist der klamme Flughafen Paderborn-Lippstadt. Der werde im Haushalt 2021 zu „keinen weiteren Belastungen“ führen, sagte Tiemann: „Die Flughafen-Insolvenz in Eigenregie wird im Jahr 2020 finanziert.“

Bei den Personalkosten kalkuliert der Kreis wegen Tariferhöhungen und Höhergruppierungen mit 2,85 Millionen Euro mehr. Zudem sind Neueinstellungen geplant. So soll zum Beispiel die Stabsstelle Schul-IT um zwei Mitarbeiter aufgestockt werden. Insgesamt sind sechs neue Stellen angedacht, die zum Teil vom Land vollständig finanziert würden. Beim Personal im Kreishaus ist viel in Bewegung. „Bis 2028 werden wir uns aus Altersgründen von einem Drittel der Mitarbeiter trennen müssen“, blickte Ingo Tiemann voraus.

Der Kreis will aber nicht nur in Personal, sondern auch in Projekte aus Stein und Asphalt investieren. So sollen drei Millionen Euro in die Erneuerung der Kreisfeuerwehrzentrale fließen, gut eine Million in die Kreisstraße 6/97 bei Ostenland und 481.000 Euro in einen Maschinenbaulernbetrieb im Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg. 51 Millionen Euro möchte der Kreis insgesamt investieren.

Ein dicker Kostenbrocken ist und bleibt die Jugendhilfe. Hier werden sich die Ausgaben verglichen mit 2011 (40,97 Millionen Euro) bis 2021 (100,92 Millionen Euro) mehr als verdoppeln. Das Geld ist gut angelegt: Die Betreuungsquote bei den unter dreijährigen Kindern liegt jetzt bei 48 Prozent.