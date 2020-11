Das Prinzip ist ganz leicht: Rein in den Bus, bequem bis zur Endstation fahren und dann entspannt in die Innenstadt zurück wandern. „Für jede Hauptlinie des Padersprinters hat der 56-jährige Paderborner eine abwechslungsreiche Wanderstrecke zusammengestellt, die von der jeweiligen Endhaltestelle bis zurück zum Westerntor führt.

„Das Projekt entstand aus einer spontanen Aktion an einem Sonntagvormittag“, erklärt Peter Schuto, der in der Zeit des Studiums auch als Stadtführer gearbeitet hat. „Ich bin einfach mal in einem Bus eingestiegen, bis zur Endhaltestelle gefahren und auf einem möglichst schönen Weg in die Stadt zurückgegangen.“ Damit war vor knapp zwei Jahren die Idee geboren. In den vergangenen sechs Monaten konkretisierte er die einzelnen Strecken und fertigte daraus das Buch, das laut Schuto in dieser Form „wohl einzigartig in Deutschland ist“. Das Buch hat viele verschiedene Routen parat: Die längste Strecke über zwölf Kilometer beginnt in Neuenbeken, die kürzeste über 2,4 Kilometer am Technologiepark. Auf jeder der Touren erfährt der „BusGänger“ im lockeren Plauderton geschriebene geschichtliche, naturräumliche und architektonische Zusammenhänge, gespickt mit Anekdoten und Hintergrundinformationen. „Paderborn verändert sich ständig, und auf den Touren können wir diese Entwicklungen wahrnehmen“, berichtet Peter Schuto, der beruflich bereits in verschiedenen Branchen tätig war und derzeit als Großkundenbetreuer für Ruf Jugendreisen mit Sitz in Bielefeld arbeitet.

Für das Buchprojekt hat er sogar einen eigenen Verlag, den BusGang-Verlag, gegründet. Vielleicht sei das Konzept der Endhaltestellen-Wanderungen übertragbar auch auf andere Städte, vielleicht mit anderen wanderbegeisterten Insidern. Zunächst will Schuto jedoch Erfahrungen sammeln, wie das Erstlingswerk in seiner Heimatstadt angenommen wird. Die Ausgangslage sei aber schon mal gut: „Wandern erfreut sich gerade in Corona-Zeiten einer wachsenden Beliebtheit“, weiß Karl Heinz Schäfer von der Tourist Info Paderborn. Außerdem sei das Buch ein gutes Geschenk zu Weihnachten.

„Paderborn zu Fuß entdecken, ist immer eine gute Idee, dabei lernt man unsere schöne Stadt oft erst so richtig kennen“, freut sich auch Bürgermeister Michael Dreier.

Der Wanderführer mit exakten Tourenbeschreibungen und vielen detaillierten Karten auf insgesamt 192 Seiten ist ab sofort zum Preis von 18 Euro in der Tourist Information am Marienplatz, im Kundencenter des Padersprinters am Kamp und unter der ISBN-Nummer 978-3-00-067160-9 auch im Buchhandel erhältlich.