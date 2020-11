Konkret geht es um eine neue Umformanlage zur Herstellung von Airbag-Rohren. „Damit erweitert das Unternehmen seine Wertschöpfungstiefe bei Airbag- und Gurtstraffer-Rohren für den internationalen Automobilsektor“, heißt es in der Pressemitteilung.

Thomas Michels, Leiter des Werksverbundes Schloß Neuhaus und Paderborn, fasst die Vorteile zusammen: „Die von uns konzipierte Umformanlage ist modular aufgebaut. Sie kann flexibel und schlank unterschiedlichste Designs herstellen – inklusive einer 100-prozentigen Bauteilprüfung. So können wir verschiedene kundenspezifische Anforderungen an die Produktsicherheit erfüllen.“

Da Airbags zu den wichtigsten Sicherheitskomponenten im Fahrzeug zählen, ist eine umfassende Prüfung vor der Montage von großer Bedeutung. „Dieser Aspekt ist in der neuen Umformanlage bereits integriert und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung“, wie Dirk Tegethoff, Head of Engineering Safety bei Benteler Steel/Tube, verdeutlicht: „Für die in den Prozessablauf integrierte 100-prozentige Endteilprüfung wurde eine zerstörungsfreie Prüftechnologie entwickelt. Diese prüft erheblich genauer als branchenübliche Prüfmethoden. Mit dieser zuverlässigen Prüfung stellen wir eine gleichbleibende Qualität und Sicherheit der Rohrkomponenten sicher.“

Die Airbag-Generatorhülsen werden nun direkt in die Produktion der Kunden geliefert. Das vereinfache die Abläufe für Kunden und senke zugleich das Fehlerrisiko. Ingemar Wohlert hat zudem übergeordnete Ziele im Blick, wie etwa die Reduzierung von CO2-Emissionen: „Unsere Rohrlösungen aus hochfesten Materialien leisten ihren Beitrag zum Leichtbau. Zudem produzieren wir unseren Stahl in einem eigenen Elektrostahlwerk. Dadurch entstehen deutlich weniger CO2-Emissionen, als in Hochöfen. Darüber hinaus fertigen wir unsere Airbag-Rohre aus 100 Prozent recyceltem Schrott – so funktioniert Kreislaufwirtschaft.“