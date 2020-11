Taxi-Betrieb lehnt Beförderung ab

Dr. Ulli Polenz sieht mit Sorge die Entwicklung der Corona-Zahlen. „Es wird Zeit für eine Trendwende, sonst wird es wirklich düster“, meint er. Dabei zeigt er kein Verständnis für die Querdenken-Proteste und zieht einen Vergleich: „Auch wenn ich Englandfan bin, fahre ich doch in Deutschland nicht auf der linken Seite!“ Darüber hinaus gibt er einen Praxistipp, der auf jüngste Untersuchungen basiere: Wer ausgiebig mit Mundwasser gurgele, verringere die potentielle Last der Corona-Viren in der eigenen Atemluft um 90 Prozent. In Verbindung mit einer Alltagsmaske und dem Einhalten der Abstandsregel würden andere Menschen somit gut geschützt. Dies sei vor allem im Umgang mit älteren Menschen eine gute Lösung, meint Dr. Polenz. Besuche seien wichtig, um der Vereinsamung entgegen zu wirken.