Der Inzidenz-Wert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Am Montag (Stand 11 Uhr) hatte das Kreisgesundheitsamt im Vergleich zum Samstag 13 neue Fälle und zudem einen weiteren Todesfall – ein 65-jähriger Mann aus Delbrück – vermeldet. Beim LZG sind für den gesamten Montag 42 neue Fälle im Kreis Paderborn notiert. Bund und Länder hatten am Montag nach ihrer Videokonferenz appelliert, die Kontakte noch weiter herunterzufahren, aber für die nächsten Tage erst einmal keine weiteren Verbote und verbindlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erlassen. Auch die Schulen sollen weiter geöffnet bleiben.

Weitere Informationen

Mit der Feststellung der sogenannten Gefährdungsstufe II und der Allgemeinverfügung des Kreises Paderborn (hier als PDF auf der Kreis-Website) waren am 28. Oktober eine Reihe von weiteren Schutzmaßnahmen in Kraft getreten, die in der Corona-Schutzverordnung von NRW aufgelistet sind. Seit dem 5. November gilt eine neue Fassung der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona

Hier gibt es eine Übersicht des Kreises zu allen aktuellen Regelungen.