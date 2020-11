„Das Kennenlernen ist schwierig“

Drei Semester studiert der 22-jährige Jan Litschke bereits an der Universität Paderborn. Allerdings fand nur sein erstes Halbjahr unter regulären Bedingungen statt, in seinen ersten Semesterferien stellte das Coronavirus den Alltag auf den Kopf – und die Uni auf Digitalunterricht um. „Im Vergleich zum ersten Online-Semester hat sich eine Menge getan. Die Kurse sind strukturierter geplant und die Dozenten kommen uns sehr entgegen“, sagt Litschke, der Sport und Mathematik auf Lehramt studiert.

Seine zwei Jahre jüngere Schwester Lea hat gerade ihre „O-Woche“ an der Katholischen Hochschule in Paderborn hinter sich. Von Normalität fehlte dabei jede Spur, berichtet sie. „Wir hatten nur zwei Tage Programm und haben uns lediglich für eine Stunde vor Ort getroffen. Alles Weitere fand online statt und auch die obligatorische Kneipentour konnte nicht durchgeführt werden.“ Lea Litschke studiert Soziale Arbeit und hat vor ihrem Studium ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert. Dem hat sie zu verdanken, dass sie immerhin ein paar ihrer Kommilitonen schon kennt. „Mit dem restlichen Kurs haben wir WhatsApp-Gruppen, aber in denen geht es derzeit drunter und drüber. Das digitale Kennenlernen ist bislang noch schwierig“, sagt die 20-Jährige.

Lea Litschke findet das Kennenlernen auf Distanz schwierig. Sie studiert im ersten Semester an der katholischen Hochschule in Paderborn und vermisst die persönlichen Kontakte. Foto: Jan Haselhorst

Vor anderen Herausforderungen steht ihr Bruder Jan. Während sich mathematische Seminare noch gut mit Headset, Webcam und Laptop bewältigen lassen, fehlt in seinem Zweitfach Sport oft der Praxisanteil. Für die Kurse, die trotz der Corona-Pandemie stattfinden könne, gilt ein striktes Hygienekonzept. „Für jede Praxisstunde müssen wir das Konzept unterschreiben, einen Gesundheitsnachweis mitbringen und dürfen keinen Kontakt zu anderen Kursen haben. Wer auch nur leichteste Symptome aufweist, muss zuhause bleiben“, schildert der Bürener die Situation. Er rechnet im Wintersemester allein schon wegen klassischer Erkältungskrankheiten und Infekten nicht mit einer Verbesserung der Lage. „Immer mehr Sportkurse laufen mittlerweile über Zoom“, sagt Litschke. Der digitalen Lehre kann er grundsätzlich auch Positives abgewinnen. So lasse sich die Arbeit selbst einteilen, die Lernorte seien flexibel und mithilfe von Videokonferenzen habe man immerhin virtuellen Kontakt zu seinen Kommilitonen und Dozenten.

Botschaft der Uni-Präsidentin Kurz vor dem Wintersemester 2020/21 hat sich die Präsidentin der Universität Paderborn, Prof. Dr. Birgitt Riegraf, per Mail und Videobotschaft an die Studierenden und Mitarbeiter der Hochschule gewandt. Als Reaktion auf den erneuten Lockdown und die steigenden Infektionszahlen kündigt sie drei Schwerpunkte des aktuellen Semesters an: Die Universität habe das Online-Angebot weiter ausgebaut, werde aber auf geplante Präsenzveranstaltungen für Erstsemester verzichten müssen. Nur Seminare, in denen eine digitale Durchführung unmöglich sei, sollen vor Ort unter strengsten Regeln stattfinden. Zudem ruft die Präsidenten ihre Mitarbeiter dazu auf, nach Möglichkeit von zuhause aus zu arbeiten und bei Aufenthalten in der Universität das Hygienekonzept „penibel einzuhalten“. Nur so könne die Basis dafür geschaffen werden, das kommende Sommersemester sowie das Campusleben wieder „aktiver gestalten zu können“. ...

Für Erstsemester Lea Litschke sollen von ihren zehn Lehrveranstaltungen bis zu vier Kurse in Präsenz stattfinden. „Wir dürfen in die Hochschule, können aber auch zuhause bleiben und das Seminar digital besuchen“, ist sie von der Flexibilität begeistert. Welches Angebot sie wahrnehmen wird, stehe noch nicht fest. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich zuhause schnell abgelenkt bin. Ich werde also erst in ein paar Wochen wissen, welcher Weg für mich der richtige ist“, sagt die Studentin. Die meisten ihrer Aufgaben und Übungen werden auf eine digitale Plattform hochgeladen und müssen im Laufe einer Woche bearbeitet werden. „Die Dozenten geben sich viel Mühe, uns den Start unter erschwerten Bedingungen nicht noch komplizierter zu machen.“

Trotz vieler Verbesserungen zum Sommersemester gibt es für ihren Bruder Jan noch Optimierungsbedarf. Gerade wenn es um Informationsaustausch, Rückmeldungen von Dozenten oder sonstigen E-Mail-Kontakt gehe, merke man die Nachteile des digitalen Semesters. „Vieles ist umständlicher und dauert länger, als es im normalen Betrieb der Fall wäre“, sagt der Lehrämtler. Er hofft, dass die Präsenzveranstaltungen im kommenden Sommersemester zurückehren – und mit ihnen ein Stück Normalität und Hoffnung auf bessere Zeiten.