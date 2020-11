Fahrschüler warten auf Prüfung

Die Folgen spüren die Unternehmen in der Region zunehmend: Auszubildende warten seit Wochen auf ihre Fahrstunden und Prüfungen, und die Ausbildung von dringend benötigten Kraftfahrern stockt ebenfalls. Gerade im ländlichen Bereich des Kreises Paderborn hat das weitreichende Folgen.

Ausgelöst hat das Problem der wochenlange Shutdown im Frühjahr, sagt Horst Limburg, Leiter des Unterbezirks Paderborn des Fahrlehrerverbandes Westfalen. Dadurch verschob sich für zahlreiche Fahrschüler der Prüfungstermin, während gleichzeitig neue Fahrschüler nicht unterrichtet werden konnten.

Nach Angaben von Horst Limburg werden im Kreis Paderborn pro Jahr 5000 Fahrprüfungen abgenommen. Durch den Unterrichts- und Prüfungsausfall stünden fast 1000 Fahrschüler sprichwörtlich im Stau. Auch der TÜV-Nord habe dadurch erhebliche Kapazitätsprobleme, unternehme aber alles, um möglichst viele Prüfungen abzunehmen, sagt Limburg.

„Wir haben bereits jetzt einen erheblichen Fachkräftemangel sowohl bei Fahrlehrern als auch Prüfern“, berichtet Limburg über die zusätzlichen Probleme in der Branche. Früher seien etliche Fahrlehrer von der Bundeswehr in den zivilen Beruf gewechselt. Das sei heute nicht mehr oder kaum noch der Fall. Und Interessenten für diesen Beruf zu finden, sei äußerst schwierig, weiß der Fahrlehrer aus Elsen aus eigener Erfahrung. Derzeit liege das durchschnittliche Alter der bundesdeutschen Fahrlehrer bei 58 Jahren. Somit sei absehbar, dass sich das Problem in den kommenden Jahren eher verschärfen als lösen würde.

Fahrschüler müssen sich folglich immer häufiger auf Verzögerungen einstellen, denn auch die Erste-Hilfe-Ausbildung und andere Voraussetzungen müssten schließlich passend erledigt sein, bis man schließlich zur Prüfung zugelassen werde.

Dauerte vor Corona ein Führerschein zwischen zwei und vier Monaten, so sind es derzeit eher sechs Monate, meint der hiesige Sprecher der Fahrlehrer. Hinzu komme, dass die Arbeitszeiten von Fahrlehrern gesetzlich limitiert seien. Somit bestehe kaum eine Möglichkeit, die Ausbildung mit dem vorhandenen Personal zeitlich auszuweiten. Fahrstunden am Sonntag seien zum Beispiel verboten.

Auch die Wartezeiten bis zur ersten Fahrstunde hätten sich deutlich verlängert. Aktuell betrage der zeitliche Abstand zwischen der theoretischen Prüfung und dem ersten Mal am Lenkrad zwei bis vier Wochen.

In dem Zusammenhang appelliert Limburg an alle Fahrschüler, sich auf die Fahrschulausbildung zu konzentrieren und nicht nachlässig zu werden. Je mehr Fahrstunden pro Schüler benötigt würden, desto weniger Fahrschüler könnten auf die Prüfung vorbereitet werden. „Die Schüler müssen da auch selbst an sich arbeiten“, meint der 58-Jährige.

Die aktuellen Corona-Fälle an den Schulen sieht Horst Limburg mit großer Sorge. Zahlreiche Fahrschüler seien in Quarantäne, wodurch auch der Fahrschulunterricht nicht wie geplant stattfinden könne. Sollte es möglicherweise erneut zu Schulschließungen kommen, befürchtet er, dass dann auch die Fahrschulen erneut betroffen sein könnten.

Derzeit gilt: Im Theorie-Unterricht müssen Masken getragen und Abstand eingehalten werden. Auch die Händedesinfektion ist obligatorisch. Beim praktischen Unterricht im Fahrzeug tragen sowohl Schüler als auch Lehrer und schließlich auch der Prüfer eine Maske.

Limburg lehnt es ab, mehrere Fahrschüler gleichzeitig im Auto zu transportieren. Das hat zur Folge, dass alle Fahrstunden an der Fahrschule beginnen und enden. Der Abhol- und Bringservice ist ausgesetzt, um die Zahl der Kontakte möglichst gering zu halten.

Für das kommende Jahr müssen sich Fahrschüler auf weitere Veränderungen einstellen. So dauern sämtliche Prüfungsfahrten zehn Minuten länger. Dauerte bislang eine Fahrprüfung im Auto 45 Minuten, so sind es demnächst 55 Minuten. Das sind zehn Minuten mehr, in denen Fehler passieren können. Außerdem verringere sich dadurch die Zahl der Prüfungsfahrten. Limburg: „Sind jetzt zehn bis elf Prüfungen pro Tag möglich, so reduziert sich die Zahl ab Januar auf neun.“