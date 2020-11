Herzspezialisten am Lesertelefon

Paderborn -

Trotz der erheblichen Fortschritte in der Medizin und der modernen Behandlungsmöglichkeiten sind und bleiben Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache in Deutschland. Anlässlich der Herzwochen bietet das Kardio-Netz Hochstift an diesem Mittwoch, 18. November, in Kooperation mit dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT eine Telefonhotline rund um das Thema „Das schwache Herz“ an.