Die Polizei sucht Zeugen und fragt: „Wer kann Angaben zu diesem Diebstahl machen? Wer hat in der Nacht zu Dienstag in der Adenauerstraße verdächtige Personen beobachtet oder Geräusche gehört?“ Angaben dazu werden unter 052521/3060 entgegengenommen.

In diesem Zusammenhang weist die Paderborner Polizei darauf hin, keine Wertsachen oder Handtaschen im Fahrzeug liegen zu lassen. „Der Pkw ist kein Tresor!“, schreibt sie in einer Mitteilung Autoaufbruch. „Durch teilweise offen sichtbar im Fahrzeug liegende Wertgegenstände (Handys, Geldbörsen, etc.) wird ein zusätzlicher Tatanreiz für potenzielle Täter geschaffen, der durchaus vermieden werden kann.“ Auch vermeintlich „Verstecke“ unter den Fußmatten, im Handschuhfach oder in den Seitenfächern seien für Autoknacker längst keine Geheimnisse mehr.

„Mit etwas mehr Eigenverantwortung durch die Autobenutzer könnte die Zahl der Pkw-Aufbrüche zwar nicht ganz verhindert, aber sicherlich deutlich gesenkt werden“, so die Polizei weiter.

Am Peter-Hille-Weg hat die Polizei am Dienstag einen Autoaufbrecher nach einem Zeugenhinweis gefasst.