In den vergangenen Jahren ist das vor fast 30 Jahren gegründete Unternehmen auf rund 380 feste Mitarbeiter an acht Standorten in Deutschland sowie in Budapest gewachsen. Die Bürofläche in der Klingenderstraße wurde zu klein, der Umzug ist für Ende November geplant, teilt S&N mit.

Für S&N Invent soll die Zukunftsmeile 2 ein Zentrum für Forschung in der Softwareentwicklung für Banken und Industrie werden. Erste Projekte konzentrieren sich auf Anwendung künstlicher Intelligenz, von Cloudtechnologien und von Werkzeugen zur einfachen grafischen Programmierung durch Nutzer.

Die Zusammenarbeit mit der Universität Paderborn, dem SICP (Software Innovation Campus Paderborn) und it‘s OWL (Intelligente Technische Systeme Ostwestfalen-Lippe) spiele dabei eine große Rolle.

„Die Zukunftsmeile 2 wird ein sehr bedeutender Standort für die Entwicklung unseres Unternehmens sein und wir sind begeistert über diese Chance für die Zukunft“, freut sich Geschäftsführer Dr. Jan Hendrik Hausmann.

Das Unternehmen

S&N Invent ist ein bundesweit tätiges IT-Unternehmen mit einem Leistungsportfolio über den gesamten IT-Lifecycle. Branchenübergreifend bietet die Firma ihren Kunden nach eigenen Angaben ein ganzheitliches Leistungsspektrum mit einem soliden Fundament aus aktueller Architektur-, Technologie- und Methodenkompetenz. Ergänzt werde dieses Leistungsportfolio um langjährige Projekterfahrung und ausgeprägte Branchenexpertise in der Finanz- und Versicherungswirtschaft sowie aktuelles SAP-Technologie-Know-how. Produkte unter anderem für das Kreditmanagement und die Bilanzanalyse, das Versicherungsmanagement sowie Lösungen zur Optimierung von Bargeldprozessen runden das Angebot ab.

