Mike Swienty und Petra Tegtmeier sind als Vertreter der Ortsgliederung bei den Diözesanversammlungen der Malteser gewählt worden. Sandra Rüther übernimmt als neue Kassenprüferin für Ursula Heidemann, die offiziell zur neuen Geschäftsführerin der Ortsgliederung Altenbeken berufen worden ist. Sie übernimmt den Posten von Martin Rüther, der sein Amt nach 15 Jahren zur Verfügung gestellt hatte.

Zum Ende seiner Amtszeit bedankte sich Martin Rüther bei allen, die ihn in den vergangenen Jahren unterstützt haben. Besonders hob er die Unterstützung des langjährigen Ortsbeauftragten Bernhard Rüther heraus. Tim Reuter wurde für sein langjähriges Engagement in der Ortsgliederung von der Bezirksbeauftragten Marina Stork mit der Verdienstplakette in Bronze ausgezeichnet. Neben seinen Aufgaben und Fortbildungen im Katastrophenschutz hat er in den vergangenen Jahren eine Vielzahl sanitätsdienstlicher Fortbildungen besucht und sich zum Erste-Hilfe-Ausbilder ausbilden lassen. „Alles ehrenamtlich“, betonte Naujocks: „Diese Auszeichnung ist ein Dank für die geleistete Arbeit, sie soll aber auch Ansporn sein, sich weiter einzubringen und mitzumachen.“

Die Ortsbeauftragte Sonja Naujocks stellte ihren ersten Tätigkeitsbericht vor. Darin hob sie, neben den Veranstaltungen und Terminen aus 2019, besonders die Unterstützung hervor, die sie erfahren und in ihrer Aufgabe bestärkt hatten.

Für die Feldküche war das Jahr sehr arbeitsreich mit vielen Einsätzen. Insbesondere die Begleitung der Lourdes-Wallfahrt und das Malteser-Jugendzeltlager über Pfingsten seien Herausforderungen gewesen, die gut gemeistert wurden.

Mit Tim Reuter hat ein weiterer Helfer die Ausbildung zum Leiter von Erste-Hilfe-Kursen absolviert. Die Malteser sind gut aufgestellt, um weiter ein ausreichendes Angebot an Kursen vor Ort anbieten zu können.

In 2019 ist die Ortsgliederung im Bereich Katastrophenschutz mit einem neuen Betreuungs-LKW ausgestattet worden, der die Möglichkeiten im Einsatz ergänzt und verbessert. Die Leistungsfähigkeit der Helfer konnte während einer kreisübergreifenden Übung in Höxter unter Beweis gestellt werden. In seinem letzten Finanzbericht berichtete Geschäftsführer Martin Rüther von einem sehr zufriedenstellenden Ergebnis und einer ausreichenden finanziellen Basis.

Die Ortsbeauftragte Sonja Naujocks bedankte sich bei allen, die trotz der momentan schwierigen Bedingungen den Weg in die Eggelandhalle gefunden haben. Das sonst übliche gemütliche Beisammensein mit angeregten Gesprächen und Diskussionen musste coronabedingt ausfallen.