Die Arbeiten werden durch eine externe Fachfirma ausgeführt, die betroffene Anwohner kurz vor Beginn der Arbeiten schriftlich informiert.

Neben dem Bereich des Neuhäuser Tors sind auch Abschnitte der folgenden Straßen betroffen: 2. Bauabschnitt: Am Kalberdanz, Am Silberbrink, Bernhard-Hunstig-Straße, Elsener Straße, Fürstenweg, In den Fürstengärten, Löherstraße, Mömmenweg, Neuhäuser Straße, Thunemeiershof, Weierstraßweg

3. Bauabschnitt: Abbestraße, Balhornstraße, Bleichstraße, Delpstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Gieferstraße, Gronowskistraße, Haterbusch, Heckersgasse, Imadstraße, Karl-Sonnenschein-Straße, Klöcknerstraße, Ledeburstraße, Leuschnerstraße, Rathenaustraße, Riemekestraße, Schulstraße, Stresemannstraße und Theodorstraße.

Die Kanalsanierung erfolgt in geschlossener Bauweise, unter anderem mittels Robotertechnik und Schlauchrelining, sodass keine Straßenaufbrüche notwendig sind. Am Tag der Sanierung werden spezielle Sanierungsfahrzeuge eingesetzt. Verfahrensbedingt ist es erforderlich, die Sanierung in mehreren Arbeitsschritten durchzuführen.

Die Kanalsanierung soll bis Mitte Februar kommenden Jahres abgeschlossen sein.