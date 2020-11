Paderborn strampelt sich auf Platz 16

Konkurrieren musste Paderborn hier mit Städten und Kreisen wie dem Kreis Wesel, Kreis Borken, Kreis Gütersloh und Münster, Bielefeld, Aachen sowie Krefeld. Besonders gut in diesem Jahr dabei waren die Mitglieder des Paderborner Stadtrates. 16 Ratsfrauen und Ratsherren erradelten 3071 Kilometer, womit die Stadt in der Kategorie Parlamentarier-Kilometer sogar auf Platz sechs landet. Ein Ergebnis, dass sich durchaus sehen lassen kann.

Über den diesjährigen Hauptgewinn der Aktion Stadtradeln in Paderborn, ein neues Kettler Paramount Pedelec im Wert von 3499 Euro, gesponsert von Löckenhoff, darf sich Manuel Scheibl freuen. Der 25-jährige Informatikstudent aus Paderborn kam unter die besten 25 Prozent und wurde dann per Zufallsgenerator ausgewählt.

Beste Radlerin ist in diesem Jahr Kerstin Paschke mit 1216 Kilometern, bester Radler ist Malte Oberkirsch mit stolzen 1921 Kilometern. Eine starke Leistung mit der sich beide das „gelbe Trikot“, das Aktionsshirt in Gelb, gesponsert von Westfalen Wind, verdient haben.

Bestes Team ist, wie auch schon in den beiden Jahren zuvor, das Team des Gymnasiums Theodorianum. Mit 37.051 Kilometern blieb das Team aus Schülern und Lehrern auch in diesem Jahr mit Abstand unschlagbar. Fast 15.000 Kilometer trennen das Team des Theodorianums von dem zweitplatzierten Team, der Grundschule Overberg-Dom mit 22.163 Kilometern. Das drittstärkste Team wurde in diesem Jahr das Team der Universität Paderborn mit 21.106 Kilometern.

„Die von Jahr zu Jahr steigende Beteiligung beim Stadtradeln zeigt, dass immer mehr Paderbornerinnen und Paderborner das Fahrrad intensiv nutzen – ob in der Freizeit oder als Alltagsverkehrsmittel, deshalb setzt sich die Stadt auch für die weitere Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur ein“, sagt die Technische Beigeordnete Claudia Warnecke. Zusätzliche moderne Abstellanlagen im Stadtgebiet, neue Radfahr- und Schutzstreifen oder Vorrang für Radfahrer entlang wichtiger Routen des Radverkehrs sollen das Radfahren in Paderborn noch attraktiver machen.

Da die für dieses Jahr geplante Feierstunde für die Gewinner des Stadtradelns coronabedingt leider ausfallen muss, gratuliert die Stadt Paderborn allen Gewinnern auf diesem Wege und bedankt sich bei allen Teilnehmern, die dafür gesorgt haben, dass in diesem Jahr mehr als 100.000 Kilometer mehr geradelt wurden als im vergangenen Jahr. Damit ist nach dem Knacken der 300.000 Kilometer- in diesem Jahr die 400.000-Kilometer-Marke für nächstes Jahr in greifbare Nähe gerückt.