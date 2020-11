Der Dachreiter blieb für zehn Jahrzehnte leer. Alte Fotos belegen jedoch, dass es an dieser Stelle zuvor einmal eine Glocke gegeben haben muss. Die romanische Kapelle zwischen Dom und Kaiserpfalz konnte 2017 ihren 1000. »Geburtstag« feiern, der Dom wenig später sein 950-jähriges Weihejubiläum. Das Doppeljubiläum wurde zum Anlass genommen, dass die älteste Hallenkirche Deutschlands wieder ein eigenes Geläut bekommen sollte. Ein privater Spender aus Paderborn, der ungenannt bleiben möchte, erklärte sich bereit, die Kosten zu übernehmen.

Im Garten des Abdinghofklosters goss Dr. Bastian Asmus am ersten Liboritag 2018 die Bienenkorbglocke. Jetzt hängt »Theophilus« an seinem Zielort: der Bartholomäuskapelle. Foto: Jörn Hannemann

„Allerdings musste das neue Geläut auch passen“, sagt Dompropst Monsignore Joachim Göbel. So sollte es eine Glocke sein, die zur Historie des sakralen Raumes passt, sprich „Neu und doch nach alter Machart!“. Diese Herausforderung übernahm der Archäologe und Kunstgießer Dr. Bastian Asmus. Am ersten Tag des Liborifestes 2018 goss er im Garten des Abdinghofklosters nach dem Vorbild der im 11. Jahrhundert verbreiteten Technik die Bienenkorbglocke, die nach ihrer Form benannt ist. Das für den Guss notwendige Bienenwachs stammte von Bürgermeister Michael Dreier, der privat Bienenzüchter ist. Auch viele andere Ehrenamtliche halfen kräftig mit. Drei Behälter voll mit glühender Zinnbronze wurden in die Glockenform, die zuvor in eine Grube eingegraben wurde, gegossen. „Sie ist also im Paderborner Lehmboden entstanden.“

Das Domkapitel erarbeitet gerade eine neue Läuteordnung. „Sie sollte jedoch mindestens einmal am Tag zu hören sein“, betont Dompropst Monsignore Joachim Göbel. Foto: Jörn Hannemann

Mit ihren 45 Kilogramm ist die »Theophilusglocke« eher ein Fliegengewicht im Vergleich zur großen 13,5 Tonnen schweren Domglocke, die vor zwei Jahren in den Domturm gehoben wurde. Das Ergebnis überzeugt aber vollends: „Das Geläut wird wegen ihrer mittelalterlichen Machart bereits von Glockenfreunden aus ganz Deutschland wahrgenommen“, so Göbel. Wann sie zu hören sein wird, steht noch nicht ganz fest. Das Domkapitel erarbeitet gerade eine neue Läuteordnung. „Sie sollte jedoch mindestens einmal am Tag zu hören sein“, betont Göbel. Eine Idee sei, die Tradition des aus den Klöstern stammenden Nachtläutens wiederzubeleben, wobei es mehr ein Abendläuten wäre. So könnte die kleine Glocke täglich um 20 Uhr für zwei Minuten die Kapelle mit ihrem Klang und dem Anschlagton d‘‘‘ erfüllen.