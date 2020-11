Der Verein Frauenhaus Paderborn wurde für seinen wertvollen Beitrag für den Schutz und für den Kampf gegen Gewalt an Frauen und Kindern ausgezeichnet. Der Preis in der Sektion Kultur für den christlich-jüdischen Dialog ging an Monika Schrader-Bewermeier, Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Paderborn.

Der Verein Frauenhaus Paderborn bietet seit mehr als 40 Jahren Frauen im Frauenhaus Zuflucht und Schutz. Katharina Mitlehner und ihre Unterstützerinnen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten für den Schutz der Frauen und für den Kampf gegen Gewalt an Frauen und Kindern engagiert. Frauenhäuser sind als Schutzräume und Zufluchtsorte nach wie vor sozialpolitisch erforderlich. Katharina Mitlehner und ihre Mitstreiterinnen geben den betroffenen Frauen und ihren Kindern Schutz und Hilfe und unterstützen sie im Alltag mit viel Empathie, und Zähigkeit. Sie leisten einen wertvollen Beitrag für die Stabilisierung von Menschen, die gefährdet und in ihrer Existenz bedroht sind.

Monika Schrader-Bewermeier engagiert sich seit Gründung der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Paderborn im Jahr 1987 für den christlich-jüdischen Dialog. Seit mehr als drei Jahrzehnten tritt sie damit für die interreligiöse Zusammenarbeit ein und unterstützt die Verständigung und Zusammenarbeit von Angehörigen beider Religionen. Für die Erinnerungsarbeit zur jüdischen Kulturgeschichte in Paderborn leistet sie einen umfassenden Beitrag, bringt sich für ein freies jüdisches Leben in Deutschland ein und erinnert an historische und gegenwärtige Formen des Antisemitismus, für deren Aufarbeitung und Überwindung sie sich mit großem Einsatz engagiert.

Da das Corona-Virus den offiziellen Feierlichkeiten im Rathaus einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, fand die Preisübergabe im Paderquellgebiet unter freiem Himmel statt. Elmar Kloke, der gemeinsam mit dem Kuratoriumsvorsitzenden sowie seiner Stellvertreterin die Preise übergab, bedankte sich bei den Preisträgerinnen für ihr außergewöhnliches Engagement und bekräftigte, dass Paderborn auf diese gesellschaftlichen Vorbilder sehr stolz sei. Neben den symbolischen Preisen wurde ein Preisgeld in Höhe von je 2500 Euro, welches von der Förderstiftung Paderborn gesponsert wurde, überreicht.

Die Videoclips der Preisverleihung sowie über die Preisträgerinnen sind auf der Homepage www.buergerstiftung-paderborn.de sowie auf Facebook und Instagram zu sehen.