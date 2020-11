Millionen warten auf Abruf

Der heimische FDP-Landtagsabgeordnete Marc Lürbke betont: „Die Digitalisierung unserer Schulen ist eine Gemeinschaftsaufgabe aller politischen Ebenen. Ich würde mir wünschen, dass die Mittel von Bund und Land bei uns im Kreis Paderborn deshalb überall zeitnah beantragt und passgenau für unsere Schulen eingesetzt werden. Drücken wir hier gemeinsam mit voller Kraft aufs Tempo!“

Stand 31. Oktober hat Bad Lippspringe als einzige Kommune im Kreis sämtliche Fördermittel beantragt und auch bewilligt bekommen: Das sind 607.000 Euro für den Digitalpakt, 94.000 Euro für Leihgeräte für Schüler sowie 62.000 Euro für Lehrer-Endgeräte.

Im Vergleich dazu stehen beim Kreis Paderborn mit seinen Berufskollegs sowie in Altenbeken, Borchen, Büren, Salzkotten und Lichtenau jeweils eine schwarze Null, wenn es um den Digitalpakt geht. Auch die Stadt Paderborn hat Nachholbedarf: Vom Gesamtbudget in Höhe von 6,5 Millionen Euro waren Ende Oktober erst eine Million Euro beantragt. Bei der Lehrer- und Schülerausstattung sind die Summen hingegen schon voll ausgeschöpft.

Jörg Altemeier von der Stadt Büren teilte auf Anfrage mit, dass es Ziel der Stadt gewesen sei, im ersten Schritt die Breitbandanbindung mit Glasfaseranschlüssen sowie eine strukturierte Verkabelung der Gebäude durchzuführen. „Diese Maßnahmen wurden vor der Einführung des Digitalpaktes ohne Förderung auf den Weg gebracht und werden derzeit abgeschlossen. Als nächster Schritt wird die flächendeckende Ausstattung der Schulgebäude mit WLAN und Präsentationstechnik erarbeitet. Für diese Projektphase wird derzeit der Förderantrag aus dem Digitalpakt entwickelt.“ Zudem habe die Stadt 409 Tablets für Lehrer und Schüler beantragt, bewilligt und angeschafft. Die Summe: 170.000 Euro. „Die Stadt Büren war eine der ersten Kommunen im Regierungsbezirk Detmold, die diese Mittel in Anspruch genommen hat“, betont er.

Aus dem Borchener Rathaus hieß es am Mittwoch hingegen: „Die Gemeinde wird selbstverständlich noch Mittel aus dem Digitalpakt abrufen. Die Antragstellung ist in Bearbeitung. Die Anträge für die Sofortausstattung sind bereits raus und die Geräte bestellt.“ Das gelte auch für Lichtenau, wie Vanessa Tegethoff vom Fachbereich Zentrale Dienste mitteilte.

Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger verwies auf den Haushaltsentwurf 2021, der in der vergangenen Woche vorgestellt worden ist. Im Entwurf stehen 725.000 Euro für die Grundschulen und die Gesamtschule. Das Geld ist eingeplant für WLAN, Serverräume und digitale Endgeräte.

Dem Kreis stehen 3,45 Millionen Euro in Aussicht für fünf Berufskollegs und drei Förderschulen. „Wir werden dieses Budget komplett ausschöpfen. Die Anträge müssen bis zum 31.12.2021 gestellt sein“, erklärte Sprecherin Michaela Pitz, dass noch genug Zeit sei. Voraussetzung für die Anträge seien aber technisch-pädagogische Konzepte. Die Anträge könnten „nicht einfach pauschal“ gestellt werden. Der Kreis will die Netzwerkkomponenten an allen acht Kreisschulen ausbauen – geschätztes Volumen: 1,7 Millionen Euro. Zuvor war eine Netzwerkanalyse notwendig gewesen.

Auch das Sofortausstattungsprogramm mit Lehrer- und Schülergeräten sei in Arbeit. Die Laptops für Lehrer würden derzeit für den Schuleinsatz vorbereitet. Zudem brauche es ein Schulungskonzept. Die Geräte für die Schüler sollen noch in Kürze bestellt werden, heißt es.