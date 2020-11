Kooperation zwischen SPD und CDU geplatzt

Auf die Frage nach den Gründen für die Kehrtwende, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Hanswalther Lüttgens: „Da müssen Sie die SPD fragen, an uns liegt es nicht.“ Lüttgens bedauert die gescheiterte Allianz: „Es ist einfacher, wenn man einen festen Partner hat.“ Mit der SPD habe die CDU in Sachfragen die meisten Übereinstimmungen.

Eine Kooperation von CDU und SPD hätte den Fraktionen in Sachfragen Mehrheiten im Kreistag und den Ausschüssen erleichtert. Bei der Kommunalwahl hatte die CDU ihre absolute Mehrheit verloren, die SPD ist hinter den Grünen nur noch die drittstärkste Kraft. In dem am 13. September gewählten neuen Kreistag sitzen 60 Frauen und Männer. Die CDU verfügt über 29 Sitze, die Grünen über elf, die SPD über 9, die FDP über drei, die AfD ebenfalls über drei, die Linke über zwei. Mit einem Sitz sind FBI, FÜR Paderborn und Die Partei vertreten.

In dem jetzt obsolet gewordenen Entwurf für eine Kooperationsvereinbarung hieß es, CDU und SPD wollten in dem Zeitraum 2020 bis 2025 „im Interesse des Wohls des Kreises Paderborn und ihrer Bürgerinnen und Bürger vertrauensvoll in einer engen Partnerschaft zusammenarbeiten“. Man werde sich abstimmen, „um möglichst viele gemeinsam getragene Beschlüsse herbeizuführen“. Geplant war auch ein Kooperationsausschuss, der möglichst jeden Monat tagen sollte, um Sach-, Personal- und Verfahrensfragen zu klären.

Als gemeinsame Ziele werden in dem Entwurf unter anderem der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Digitalisierung, die Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs mit zusätzlichen Radwegen sowie die Förderung des Tourismus und der Erhalt und die Stärkung kultureller Einrichtungen wie zum Beispiel des Kreismuseums Wewelsburg genannt.

Die Verlautbarungen sind inzwischen Schnee von gestern. „Wir haben Sondierungsgespräche geführt, aber es ist kein Vertrag unterschrieben worden, weil die Mehrheit unserer Fraktion das nicht wollte“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Scholle. Gleichwohl sei im Verhältnis zur CDU kein Porzellan zerschlagen worden, glaubt Scholle, der auch ohne offizielle Kooperationsvereinbarung weiter auf die Zusammenarbeit mit mit den Christdemokraten setzt. Einige in der SPD-Fraktion hätten bei einer festen Zusammenarbeit eine Situation wie in Berlin befürchtet, wo die Sozialdemokraten in der Großen Koalition gute Arbeit leisteten, aber zu wenig beachtet würden.