Schüler bauen Fledermausquartiere

Außerdem tragen weitere Faktoren, wie zum Beispiel die Abnahme an insektenreichen Jagdbiotopen, die Lichtverschmutzung und der Straßenverkehr dazu bei, dass die heimischen Fledertiere immer seltener werden. Das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Paderborn und das Kreisumweltamt haben daher in Kooperation Fledermausquartiere gebaut.

Zwölf Quartiere für gebäudebewohnende Fledermäuse haben die Berufsschüler der Höheren Berufsfachschule Bautechnik des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs gebaut. Wie bei einem echten Bauauftrag wurden mit Klassenlehrerin Sina Weierke zunächst die Baupläne besprochen und ein Arbeitsplan erstellt. Unter Anleitung des Fachlehrers für den Bereich Holzwerkstatt, Berthold Wille, wurden zwei unterschiedliche Versionen von Fledermausquartieren gebaut. „Die Verknüpfung von Theorie und Praxis hat an unserer Schule einen hohen Stellenwert und konnte in diesem Projekt zielführend angewandt werden“, freut sich Schulleiterin Alexandra Hubenthal.

Die eine Variante der Fledermausquartiere besteht aus zwei sich nach oben verengenden Quartierkammern, so dass die Tiere je nach der von ihnen bevorzugten Größe und Temperatur ihre Hangplätze wechseln können. Sie können sowohl an der Außenfassade als auch im für Fledermäuse zugänglichen Dachboden aufgehängt werden. Das andere Quartier wird an der Deckenschalung auf Dachböden angebracht und schafft so zusätzliches Nischenangebot. Damit die Tiere auf den Quartieren landen und klettern können, wurde das Holz aufgeraut und mit Querrillen ausgestattet.

„Die Nistkästen und Quartiere hängen wir an unseren kreiseigenen Gebäuden beziehungsweise in geeigneten Dachböden auf“, erklärt Geschke vom Umweltamt. Spaltenbewohnende Fledermäuse wie zum Beispiel die Zwergfledermaus, die Breitflügelfledermaus oder die Wasserfledermaus finden somit wieder mehr geeigneten Hangplätze im Kreis Paderborn, um als nachtaktive Tiere den Tag zu verschlafen. Im nächsten Schulhalbjahr ist die Herstellung weiterer Fledermausquartiere und Mauerseglerkästen geplant.