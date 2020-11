Coronavirus: drei weitere Tote im Kreis Paderborn

Paderborn -

Drei weitere Menschen sind im Kreis Paderborn in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Das teilte der Kreis am späten Donnerstagnachmittag mit. Damit gibt es seit Pandemiebeginn 60 Todesfälle zu beklagen – die meisten in Paderborn (24) und in Bad Lippspringe (17).

