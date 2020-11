Wie berichtet, hatte der 35-Jährige im Mai in Elsen seinen Vater mit einem Messer so schwer verletzt, dass dessen Leben nur durch eine Not-Operation gerettet werden konnte. Auch die Nachbarin und deren kleiner Sohn waren einer Attacke ausgesetzt und erlitten leichte Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der langjährige Drogenkonsument zur Tatzeit aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig war – und beantragt seine Unterbringung in einer forensischen Klinik.

Da es bei dem Angriff auf den Vater um den Vorwurf des versuchten Totschlags geht, wird die Sache vor dem Schwurgericht verhandelt. Dort stand der 35-Jährige am Donnerstag Rede und Antwort, so gut er konnte: Er gab zwar an, sich nicht an alles erinnern zu können, hatte aber das Kerngeschehen noch gut im Kopf.

Genau dort musste am Tattag erhebliches Stimmengewirr geherrscht haben, das dem Beschuldigten nach eigenen Worten ständig Befehle erteilte, gewalttätige Dinge zu tun. „Mach ihn fertig“, habe die Stimme immer wieder verlangt – und dabei den 61 Jahre alten Vater gemeint, mit dem er am Morgen mal wieder Streit gehabt habe. Dabei ging es um Geld, von dem er sich habe Kokain und Marihuana kaufen wollen. Auch die Nachbarin sei von diesen Stimmen als Opfer ausgewählt worden, weshalb der 35-Jährige in ihren Wintergarten geklettert und auf die Frau eingedroschen habe, wie er es selbst beschrieb. Als die 40-Jährige sich und ihr Kind in Sicherheit bringen konnte, will der Elsener dem nächsten Befehl in seinem Kopf nachgekommen sein: Er solle „randalieren“, deshalb habe er Möbel umgeworfen und zerschlagen.

Erst danach sei er zurück ins Haus gegangen und habe dort seinen Vater attackiert. Dabei nahm er eine Fleischgabel und ein Filetiermesser zu Hand. „Stech ihn ab“ habe ihm die Stimme gesagt, gegen die er, anders als sonst, sich nicht habe durchsetzen können. So sei es zu den Stichen in den Oberkörper gekommen, die auch Herz und Lunge verletzten. Aufhorchen ließ das Gericht die Erklärung des 35-Jährigen, die Stimme sei die seines „Stiefopas“ gewesen: Der Ehemann seiner verstorbenen Großmutter lebt im selben Haus, und scheint mit dem Beschuldigten öfter in Streit zu geraten. Wie Nachbarn schilderten, habe der über 80-jährige Mann mehrmals verletzt vor der Haustür gelegen. Die Großmutter muss für den 35-Jährigen eine Bezugsperson sein: Ihr habe er als einzigem Menschen von seiner Drogensucht erzählt.

Nach ihrem Tod vor ein paar Jahren sei er nach langer Abstinenz von Kokain wieder rückfällig geworden. Am Morgen der Tat, gibt der 35-Jährige zu, habe er Kokain genommen. Der Prozess wird im Dezember fortgesetzt.