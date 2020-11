In einer Bad Lippspringer Alteneinrichtung lebt die 88-Jährige in einer Mietwohnung, in der sie zusätzlichen Service gegen zusätzliche Vergütung in Anspruch nehmen kann. Das Altenzentrum musste nun im Zuge der Pandemie ein Hygienekonzept aufstellen – insbesondere, was Besucher angeht, die das Virus einschleppen könnten.

Und so erlebte die betagte Dame, dass ihrem Sohn gefühlt der Besuch seitens des Heimes erschwert wurde, weshalb sie klagte. Denn: Die Frau ist Mieterin im Heimgebäude, nicht Bewohnerin des Heimes – und das Mietrecht schränkt Besuche nicht ein. Es geht, wie sich in dem Gütetermin zeigt, aber um mehr als das Mietrecht: Die Heimleitung sieht eine Infektionsgefahr gegeben, wenn sich ein Besucher durch die Heimflure zu der alten Dame begibt, weil deren Wohnung auf anderem Weg nicht erreichbar ist. Die Pforte sei von 8 bis 19 Uhr geöffnet, passierbar nach Fiebermessen und Registrierung. Das wollte der Sohn aber nicht, was ihm die Heimleiterin vorwarf.

Der Richter spricht von einer „Unmöglichkeit der Vertragserfüllung“: Freier Zugang zur Mietwohnung auf der einen Seite, Einschränkung durch die Corona-Schutzverordnung auf der anderen Seite. Vor Gericht sagte Dr. Rudolf Wansleben, der Anwalt des Sohns, zu, der Sohn werde die Coronavorschriften einhalten, wenn er jederzeit zu seiner Mutter dürfe. Das Heim stimmte zu, will der Frau aber eine andere Wohnung anbieten – mit direktem Zugang von draußen.