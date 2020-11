Zoll schlägt auf der A44 zu

Büren/Paderborn -

Für zwei Männer endete die Fahrt auf der Autobahn A44 nicht nur sehr plötzlich, sondern auch vor dem Haftrichter. Der Zoll entdeckte bei der Kontrolle eines in den Niederlanden zugelassenen Fahrzeugs 1,3 Kilogramm Marihuana in der Stoßstange sowie drei Kilogramm Amphetamin, die in einer Einkaufstasche verstaut waren.

