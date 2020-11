Allein 41 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen der Benutzung elektronischer Geräte während der Fahrt nahmen die Einsatzkräfte am Donnerstag bei den Schwerpunktkontrollen auf. Gestoppt wurden die telefonierenden oder chattenden Fahrer in Paderborn, Schloß Neuhaus, Sennelager und Salzkotten. An acht Strecken hatten Polizisten ihre Kontrollstellen eingerichtet.

Neben den Handy-Verstößen, die mit je hundert Euro Bußgeld und einem Punkt im Verkehrszentralregister geahndet werden, fielen acht Fahrer auf, die nicht angeschnallt waren. Weitere Ordnungswidrigkeiten waren Missachtung des Rotlichts und Fehler beim Überholen. Eine Strafanzeige wurde wegen einem Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz aufgenommen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Anzeigen gab es auch wegen Alkohol und Drogen: Von Montag bis Mittwoch stoppte die Polizei neun Autofahrer, die laut durchgeführter Drogenvortest unter Drogeneinwirkung standen und zur Blutprobe mitgenommen wurden. Hautsächlich schlugen die Testgeräte wegen des Cannabiswirkstoffs THC, aber auch wegen Amphetaminen oder Opiaten an. Ein Autofahrer sowie ein Lkw-Fahrer standen unter Alkoholeinwirkung, beide deutlich über ein Promille. Die Führerscheine zogen die Beamten direkt ein.