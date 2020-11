Damit sich künftige Generationen hiervon ein Bild machen können, sammelt das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn bereits jetzt Fotos und Filme, Flugblätter und Plakate, Schriftstücke und andere Gegenstände, die im Kontext der Pandemie entstanden sind oder noch entstehen werden. Ob in der Öffentlichkeit, zum Beispiel bei Demonstrationen, in der Firma, im Privaten, ob von Befürwortern oder Kritikern der Maßnahmen und sogar Leugnern der Pandemie – alles gehöre überliefert, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Annahmestelle ist das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn (Pontanusstr. 55, 33102 Paderborn). Die Abteilung ist erreichbar unter Telefon: 05251/8811593 und E-Mail: stadt-und-kreisarchiv@paderborn.de.