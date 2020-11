Diskriminierung in Szenen dargestellt

In ihrem gemeinsamen Literaturkursus lernten sie Themen wie Diskriminierung und Ausgeschlossensein kennen und verarbeiteten ihre Erfahrungen in einem kreativen Projekt aus szenischen Darstellungen sowie selbst geschriebenen Texten. Diese präsentieren sie dem zehnten Jahrgang der Schule an diesem Freitag am Tag des Vorlesens.

Mit dem Lesen fanden die Schülerinnen erst zu ihrem Thema, denn zu Beginn des Schuljahres einigten sie sich darauf, den Roman „die Welle“ von Morton Rhue zu lesen – keine leichte Lektüre, wie sich herausstellen sollte. Thematisiert wird eine Parallele zum Nationalsozialismus und dem Leser wird deutlich vor Augen geführt, wie schnell sich die Ereignisse des Dritten Reichs wiederholen können.

Die Wiege des Projekts sollte dann die Schreibwerkstatt des Kurses sein: „Wir haben selbst Texte wie innere Monologe oder Dialoge geschrieben, die wir vortragen werden“, erklärt die 16-jährige Johanna Weisgut. Die Basis der Inszenierung bildet ein Zeitungsartikel, den die Schülerinnen auch selbst verfasst haben. In diesem werden die Ereignisse, die im Roman geschildert werden, aufgegriffen und dann stellenweise durch nachgespielte Szenen, selbst geschriebene Monologe oder aufgenommene Audiodateien unterbrochen werden.

Mit diesem Projekt möchten die Schülerinnen vor allem auf Diskriminierung aufmerksam machen und hoffen auf einen Lerneffekt: „Wir möchten zeigen, wohin mitläuferisches Handeln führen kann und unsere Mitschüler für dieses Thema sensibilisieren“, sagt Schülerin Daria Schrader. Auch die 16-jährige Mia Sendler stimmt zu: „Durch die Konfrontation soll den Zuschauern bewusst werden, was passieren kann, weil auch kleine Dinge Großes auslösen können. Damit wollen wir auch über Themen wie Mobbing aufklären.“

Auch Debatten wie „Black lives matter“ verbindet der Literaturkursus mit der Thematik und baut so eine Verbindung zur Gegenwart auf. Ihre Inszenierung bleibt höchst aktuell, da auch heute noch Menschen ausgeschlossen würden, weil sie anders sind und das sei schockierend, finden die Mädchen.

Aus ihren Erfahrungen schöpft Schülerin Lenja Dressler eine wertvolle Erkenntnis: „Es ist gut, wenn man seine eigene Meinung hat und sich nicht mitziehen lässt, sondern dazu steht.“ Diese Botschaft solle nun auch den jüngeren Mitschülern in zwei Aufführungen vermittelt werden. Der Jahrgang werde dazu in zwei Gruppen geteilt, um in der Aula die Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen einhalten zu können.

Lehrerin Ruth Pelizäus-Hermes, die den Kursus leitet, ist sehr stolz auf ihre Schülerinnen: „Die Kreativität jeder Einzelnen beeindruckt mich total.“ Das Projekt sei ohne ihre Hilfe zu Stande gekommen, betont sie. Auch von der Botschaft der Mädchen an ihre Mitschüler ist Ruth Pelizäus-Hermes überzeugt: „Man muss den Schülern beibringen, Nein zu sagen, auch wenn einhundert Andere Ja schreien.“ Das sei zwar bei weitem nicht einfach, aber trotzdem überaus wichtig.