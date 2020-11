Das Adventsticket ist an allen vier Adventswochenenden samstags und sonntags (28. und 29. November, 6., 12. und 13., 19. und 20. Dezember) erhältlich. Einzige Ausnahme ist der 5. Dezember, denn an diesem ersten Samstag im Dezember ist die Nutzung der Bus- und Bahnlinien im gesamten Paderborner Stadtgebiet kostenlos. Fahrgäste können das Adventsticket zum einen bargeldlos über die Fahrplan-App des Padersprinter oder mittels Smilecard am Terminal im Bus kaufen. Zum anderen ist das Ticket auch am Fahrscheinautomaten oder beim Fahrpersonal erhältlich.

„Gerade in den verkehrsintensiven Wochenenden vor Weihnachten möchten wir mehr Menschen für das, auch in Corona-Zeiten sichere, Busfahren ermutigen”, sagt Janis Arnecke, stellvertretender Leiter Vertrieb & Kundenservice Padersprinter.

Nach aktuellem Stand wird es in der Vorweihnachtszeit keine Nachtbusse im Stadtgebiet geben, teilt der Verkehrsbetrieb mit. Der Nachtbusverkehr des Padersprinters ist wegen der Corona-Pandemie bis auf Weiteres eingestellt. Auch der Nacht-Express hat seine Verbindungen in das Paderborner Umland bis auf Weiteres eingestellt.

Weitere Informationen rund um die weihnachtlichen Angebote des Padersprinters gibt es im Kundencenter am Kamp oder online unter www.padersprinter.de/advent.