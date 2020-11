Die Zahl der Corona-Erkrankten, die eine akute Infektion überstanden haben und als genesen gelten, beträgt unverändert 1493. Unterm Strich sind derzeit 1.025 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (aktive Fälle). Betroffen ist weiterhin Paderborn mit 466 aktiven Fällen, gefolgt Delbrück (168), Salzkotten (73), Hövelhof (67), Borchen (64), Büren (55), Bad Lippspringe (45), Altenbeken (41), Bad Wünnenberg (30), Lichtenau (16). 60 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.

Bundesregierung hält Infektionszahlen noch für viel zu hoch

Die Bundesregierung macht den Bürgern wenig Hoffnung auf eine rasche Lockerung der corona-bedingten Beschränkungen.

Bislang seien die Infektionszahlen noch nicht auf ein niedrigeres Niveau gebracht worden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in der Bundespressekonferenz in Berlin. „Wir haben im Grunde nur den ersten Schritt bisher geschafft, also den starken, steilen, exponentiellen Anstieg zu stoppen und eine Stabilisierung zu erreichen.“ Die Zahlen seien aber noch „weit, weit zu hoch“, sagte Seibert. „Die Zahlen müssen stabil auf ein deutlich niedrigeres Niveau sinken.“

Mit der Feststellung der sogenannten Gefährdungsstufe II und der Allgemeinverfügung des Kreises Paderborn (hier als PDF auf der Kreis-Website) waren am 28. Oktober eine Reihe von Schutzmaßnahmen in Kraft getreten. Hier gibt es eine Übersicht des Kreises auch zu allen aktuellen Regelungen/Verordnungen in Nordrhein-Westfalen.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona

