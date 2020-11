Oberarzt Dr. Johannes Wolf verabschiedet

„Fast die Hälfte meines Lebens habe ich mich für die Paderborner Kinderklinik eingesetzt. Vom ersten bis zum letzten Tag hat mir die Arbeit mit den Kindern und Kollegen immer sehr viel Freude bereitet“, sagt Dr. Johannes Wolf. Vor mehr als drei Jahrzehnten begann er, an der Kinderklinik eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche mit der Diagnose „Diabetes“ aufzubauen.

Durch das Engagement von speziell ausgebildeten und begeisterten Kinderkrankenschwestern hat sich über die Jahre hinweg ein Zentrum etabliert, in dem das Team pro Jahr etwa 280 Kinder und Jugendliche mit Diabetes versorgt. Hier arbeiten Kinderdiabetologen, Diabetesberater, Psychologen und Sozialarbeiter Hand in Hand, um die jungen Patienten dabei zu unterstützen, ihre Erkrankung zu meistern. Die Fachgebiete der Klinik haben sich stetig ausgeweitet. „Für die Zukunft wünsche ich mir, dass der hohe Grad an Spezialisierung im Diabeteszentrum weiterhin so einen hohen Stellenwert hat“, wünscht sich Wolf.

Ein wichtiger Schwerpunkt des Zentrums sind außerdem die sogenannten endokrinologischen Krankheitsbilder, zu denen alle Erkrankungen gehören, die mit einer Störung der Hormonfunktion einhergehen wie beispielsweise Wachstums- und Schilddrüsenstörungen oder Übergewicht.

Das Diabeteszentrum der Kinderklinik hat für die Region eine enorme Bedeutung. Denn die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die mit Diabetes leben müssen, steigt weiter an: Etwa 25-30 Kinder werden jedes Jahr erstmals zusammen mit ihren Familien mit der Diagnose in der Paderborner Kinderklinik konfrontiert.

„Dr. Wolf zeichnete immer eine außerordentliche Einsatzbereitschaft für die Patienten aus. Für sein großes Engagement bedanke ich mich herzlich. Er hinterlässt große Spuren. Ich bin sehr froh darüber, dass wir in Dr. Thiele-Schmitz eine ideale Nachfolgerin gefunden haben“, sagt Chefarzt PD Dr. Friedrich Ebinger.

PD Dr. Susanne Thiele-Schmitz ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und war die vergangenen Jahre an der Universitätsklinik in Lübeck tätig. Ihre Schwerpunkte liegen in der Diabetologie und in der Kinderendokrinologie. Sie ist insbesondere im Bereich der Knochenstoffwechselstörungen spezialisiert. Sie hat langjährige Erfahrung darin, die betroffenen Kinder und Familien zu begleiten und ist insbesondere im Bereich der Knochenstoffwechselstörungen spezialisiert.

Die Diabetespatienten können weiterhin auf die Hilfe von Oberärztin Dr. Daniela Plogmeier zählen, die ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzt und mit PD Dr. Thiele-Schmitz gemeinsam arbeitet. „Ich wurde vom Team der Kinderklinik sehr herzlich empfangen. Die Klinik hat sehr hohe Qualitätsstandards – das Arbeiten hier macht einfach Spaß. Mir ist es ein besonderes Anliegen, den Bereich der allgemeinen und speziellen Kinderendokrinologie zu erweitern“, sagt die neue Leiterin des Zentrums.