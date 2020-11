„Corona hat nicht nur gebremst“

Das Projekt soll dazu beitragen, Menschen mit und ohne Behinderung über das Vereinsleben zu verbinden. Dabei stehen Projektleiterin Annamarie Hermsdorff, Katharina Hink und vier ehrenamtliche Projektpaten sowohl den Vereinen als auch den Menschen mit Behinderung mit Rat und Tat zur Seite. „80 Paderborner Vereine und Institutionen konnten bis jetzt akquiriert werden, ihre Angebote für Menschen mit einer Behinderung zu öffnen. Mehr als 60 Menschen mit einer Behinderung sind in Vereine vermittelt worden, zehn weitere befinden sich noch in der Vermittlungsphase, und es gibt zahlreiche Anfragen“, zieht FOB-Vorstandsmitglied Alex Nolte eine erste Bilanz.

Die könnte allerdings noch viel besser ausfallen, hätte die Corona-Pandemie nicht auch dieses Projekt ausgebremst. „Die Vereine haben ihre Aktivitäten mit dem Lockdown im Frühjahr eingestellt. Und als es dann langsam unter schwierigen Rahmenbedingungen wieder los ging, war das einfach nicht der beste Zeitpunkt, um Menschen mit besonderen Bedürfnissen in die Gruppen zu integrieren“, weiß er. Berührt habe ihn beispielsweise der Fall eines zehnjährigen Autisten. „Wir haben ihn erfolgreich in einen Fußballverein vermitteln können und genau vor dem ersten Training, wurde der Betrieb wegen Corona eingestellt.“

Um die Zeit, in der kaum Vermittlungen stattfinden können, sinnvoll zu nutzen, berät das Paderborn All Inclusive-Team die Vereine derzeit bei allen Fragen rund um ihre Hygienekonzepte. Denn der Verein Freizeit ohne Barrieren realisiert zusammen mit Yat-Reisen, dessen Geschäftsführer Nolte ist, Reisen für Menschen mit Handicap. „Über diese Arbeit haben wir natürlich sehr viel Erfahrung mit Schutzkonzepten, die wir nun an die Vereine weitergeben können“, sagt er. Daher sei dieses Thema auch ein Schwerpunkt des Netzwerktreffens am Samstag, 28. November, das online stattfinden wird. Außerdem wird es darum gehen, wie digitale Formate etabliert werden können.

„Das ist etwas, was wir durch Corona jetzt verbessert haben. Wir hingen doch immer sehr an der Präsenzform, digital können wir aber mit viel weniger Zeitaufwand für die in der Regel ehrenamtlichen Vereinsvertreter Hilfestellungen, beispielsweise zur Umsetzung von Inklusion, geben“, sagt Nolte. Deshalb sollen auch die 5000 Euro Preisgeld für die gerade erfolgte Auszeichnung durch Westfalen Weser als Leuchtturm-Projekt in die Umsetzung weiterer Online-Formate investiert werden.

Nolte ist außerdem optimistisch, dass es eine Anschlussförderung der Aktion Mensch für „Paderborn – all inclusive“ geben wird. „Dann wäre unser Ziel, ab 2022 fünf weitere Städte in das Projekt einzubeziehen. Durch die Digitalisierung wäre auch das mit der zentralen Koordinierungsstelle mit 1,5 Stellen in Paderborn möglich.“ Bei sechs Standorten würden sich nicht nur die Kosten für jeden einzelnen erheblich verringern, Nolte erwartet auch einen großen Synergieeffekt durch den Erfahrungsaustausch.

Dem kommenden Jahr sieht er einigermaßen entspannt entgegen. „Ich bin überzeugt, dass mit den Erfahrungen, die wir inzwischen gesammelt haben, mit viel Bedacht und Vorsicht auch einiges wieder stattfinden kann.“ Auch im Sommer haben FOB und Yat-Reisen immerhin für 650 behinderte Menschen Urlaub anbieten können. „Das war auch für die Familien wichtig. Gerade weil viele Werkstätten und Förderschulen ebenfalls lange geschlossen waren, brauchten sie dringend eine Auszeit.“ Unter den komplizierten Bedingungen, die sich je nach Herkunft des Teilnehmers und Zielland teilweise täglich geändert hätten, sei das ein Kraftakt gewesen, den das Team gemeistert habe.