Leihgeber verzichten auf Kuriere vor Ort

Um das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten und Quarantänezeiten zu vermeiden, wird der Abbau der Sonderausstellung digital überwacht.

„Die meisten der etwa 25 Leihgeber haben auf Kuriere vor Ort verzichtet“, erklärt Museumsleiter Dr. Martin Kroker: „Vieles läuft digital, das heißt, wir überprüfen die Objekte selbst, fotografieren sie, vergleichen sie mit den Bildern vom Aufbau und schicken ausgefüllte sogenannte ‚condition reports‘, also Zustandsberichte, an die Museen in ganz Europa.“ Das setze natürlich großes Vertrauen in die Fachkompetenzen des LWL-Museums voraus. „Die großen Datenmengen sorgen zum Teil für Staus,“ sagt Kroker.

Nur die Israel Antiquities Authority habe als größter Leihgeber der Sonderausstellung eine Kurierin entsendet. Die Chefin für Museen und Leihverkehr persönlich ist angereist, da sich kein anderer Freiwilliger fand. „Die Organisation der Reise war kompliziert, zahlreiche Ausnahmeregelungen mussten bewilligt werden. Das Auswärtige Amt der Bundesregierung, die Botschaft in Tel Aviv, das NRW-Gesundheitsministerium, das Kulturministerium sowie das Paderborner Gesundheitsamt waren involviert und haben uns geholfen“, sagt der Museumsleiter: „Es ist immer auch etwas traurig, wenn uns Schätze verlassen. Zumal wir die einzigartigen Stücke nicht so lang zeigen konnten wie gedacht.“

Aber der nächste Höhepunkt sei schon in Sicht. 2021 steht das Museum in der Kaiserpfalz ganz im Zeichen von Karl dem Großen. Im Themenjahr gibt es zahlreiche Aktionen für Familien und Kinder. Besucher können eintauchen in das Alltagsleben der Westfalen im Mittelalter.